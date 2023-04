Definizione agevolata somme a ruolo: novità da Cassa Forense

I Ministeri vigilanti hanno dato l’ok alla delibera del Comitato dei delegati per la definizione agevolata dei debiti previdenziali degli iscritti a Cassa Forense. Sarà possibile versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, o in massimo 18 rate con applicazione, dal 1° agosto 2023, del tasso di interesse del 2% su base annua. Lo ha reso noto l’ente con un comunicato del 5 aprile.