Morte del paziente per malattia contratta nella struttura

Il Tribunale di Bologna esclude la responsabilità dell'ospedale per la morte del paziente dovuta alla contrazione del Covid all'interno della struttura sanitaria.

Tribunale di Bologna -sez. III civ.- sentenza n. 602 del 11-03-2025



1. I fatti: la morte del paziente

I figli, il coniuge e i nipoti di un paziente deceduto nell’ospedale di Bologna durante la pandemia da Covid-19 adivano il Tribunale emiliano, chiedendo la condanna della struttura sanitaria a risarcirei danni dai medesimi subiti, iure proprio, per la lesione del rapporto parentale, nonché quelli loro trasmessi dal congiunto deceduto per la perdita della vita.

In particolare, gli attori sostenevano che il paziente era stato ricoverato nell’ospedale nell’aprile del 2020 con un quadro di tosse persistente insorta al domicilio e che dopo essere stato sottoposto ad un primo tampone per la ricerca del virus sars-cov2 che risultava negativo, veniva ricoverato con diagnosi di scompenso cardiaco. Circa una ventina di giorni dopo il ricovero, il paziente moriva a causa delle conseguenze negative della contrazione del Covid-19.

Secondo gli attori, quindi, il virus era stato contratto dal paziente all’interno dell’ospedale e quest’ultimo ne era responsabile, non avendo dimostrato l’adozione di misure di contenimento delle infezioni ospedaliere da Covid-19 che pure erano state oggetto di specifiche disposizioni emanate dalle autorità governative.

La struttura sanitaria escludeva invece la propria responsabilità per l’avvenuta contrazione del virus da parte del paziente sia per il decesso di quest’ultimo e chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.

Il giudice disponeva l'acquisizione in giudizio della relazione svolta dai CTU nel precedente procedimento per ATP, avente ad oggetto proprio la valutazione se la morte del paziente fosse stata causata una conseguenza dell'infezione da Covid – 19 e se il paziente avesse contratto detto virus durante il ricovero ospedaliero presso la struttura sanitaria convenuta oppure se egli aveva già contratto il virus prima di accedere all'ospedale e i sanitari non lo avevano correttamente diagnosticato.

2. Le valutazioni del Tribunale

Il giudice ha analizzato le risultanze della CTU svolta nel procedimento per ATP, ritenendo che le stesse fossero del tutto condivisibili.

In particolare, i periti hanno accertato che il primo tampone eseguito sul paziente al momento dell’ingresso in ospedale era negativo, ma che sulla base delle risultanze cliniche e diagnostiche eseguire (cioè una TAC del torace), il paziente era stato ricoverato con diagnosi di scompenso cardiaco, ma come sospetto Covid. Dopo l’esecuzione, nei due giorni successivi, di ulteriori due tamponi negativi al Covid-19, il paziente era trasferito in un reparto Covid free, ma all’esecuzione di un nuovo tampone dopo due settimane, il paziente era trovato positivo e quindi trasferito in un reparto dedicato (dove le condizioni peggioravano fino al decesso avvenuto una decina di giorni dopo).

In ragione di quanto sopra, i periti hanno ritenuto che il contagio del paziente sia avvenuto proprio durante il ricovero presso la struttura sanitaria convenuta.

Tuttavia, i periti hanno altresì ritenuto che al momento dell’ingresso in ospedale il paziente presentava dei sintomi che potevano essere riconducibili al covid-19, pertanto la decisione dei sanitari dell’ospedale di ricoverare il paziente in un reparto dei cosiddetti “sospetti covid” è stata corretta (proprio perché il paziente era un “sospetto covid”). In secondo luogo, la condotta dei sanitari è stata corretta in quanto hanno rispettato le indicazioni all’epoca vigenti di sottoporre il paziente in ingresso ad almeno due tamponi di controllo per poter confermare l’effettiva negatività.

Infine, i periti hanno confermato che il decesso del paziente è stato causato proprio dall’infezione da Covid-19 contratta in ospedale (anche se il paziente aveva in sé numerosi fattori che hanno reso gravi le conseguenze dell’infezione).



