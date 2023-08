I molteplici profili della cittadinanza: una riflessione

3. Cittadinanza: dalle origini all’età moderna



Il significato politico di cittadinanza si fonda sulla partecipazione ai pubblici poteri, distinguendo il cittadino dal suddito. Tale accezione troverebbe la sua più ampia esplicazione solo nelle democrazie, mentre nei sistemi autocratici, gli individui, restando esclusi dalla partecipazione alla vita pubblica, assumono il ruolo di sudditi6. Infine, la concezione sociologica contrappone il cittadino all’emarginato o all’escluso, opposizione meno rigida rispetto a quella che caratterizza il rapporto cittadino/straniero e cittadino/suddito, esistendo stadi intermedi di inclusione che consentono all’individuo di entrare o uscire facilmente dall’una o dall’altra categoria. Storicamente parlando la nozione di cittadinanza affonda le proprie radici nella cultura greca. Nell’antica Grecia la cittadinanza era un requisito che trovava il suo presupposto nell’esistenza della polis. Infatti, il termine corrispondente a quello di cittadinanza, era politeìa e poteva assumere un duplice significato: uno passivo che indicava legalmente la condizione di appartenenza alla polis, e uno attivo, di carattere sociale, riguardante il contributo di ciascun individuo alla vita della città.

La polis era una vera e propria forma di vita sociale che rendeva liberi gli uomini e permetteva loro di ottenere quel perfezionamento morale il cui raggiungimento superava la fugacità dell’esistenza. Un organismo vitale in cui era molto importante l’integrazione e che promuoveva la solidarietà umana e la parità di diritti, doveri, cultura ed educazione7. Il cittadino ammesso a far parte della comunità politica, all’interno della polis, non poteva rinunciare a tale ruolo, in quanto tale comportamento sarebbe stato contrario alla natura stessa dell’uomo che, come parte di una comunità più vasta, si indentificava con lo Stato. Tutti gli altri soggetti erano, invece, esclusi dalla comunità politica, pur facendo parte del gruppo sociale8.

Diverso il concetto di cittadinanza legato alla civitas romana, espressione di appartenenza alla comunità politica e fonte di particolari prerogative oltre che di doveri contributivi e militari. Dalla cittadinanza romana erano esclusi, gli schiavi, gli apolidi e gli stranieri, in quanto la piena capacità giuridica era attribuita solo a coloro a cui era riconosciuto lo “status civitatis”9.

Sarà poi solo la filosofia illuminista e la Rivoluzione francese a riprendere e rivalutare, dopo il Medioevo e l’assolutismo monarchico, questi concetti.

Infatti, con la crisi dello Stato antico e la nascita di aspirazioni universali l’appartenenza che aveva caratterizzato il mondo antico non sembra più indispensabile, iniziando a prevalere l’idea secondo la quale l’uomo non realizza sé stesso e le sue aspirazioni esclusivamente all’interno della comunità politica.

Secondo Claudio De Luca “Fu a partire dalla Rivoluzione francese, con il sorgere di una tipica figura di Stato nazionale e di diritto, con il tramutarsi delle strutture politiche e sociali in forme essenzialmente unitarie sul fondamento dello spirito nazionale, che l’idea della cittadinanza emerge con chiarezza di contorni e divenne oggetto di specifica considerazione sistematica da parte dei legislatori, per cui di leggi vere e proprie sulla cittadinanza non può parlarsi se non a partire da questo periodo”10.

Il cittadino è tale perché appartiene al nuovo Stato rivoluzionario, condividendone gli alti ideali di libertà, uguaglianza e fraternità. Una cittadinanza, quella della Francia rivoluzionaria, “generale”, perché estesa a tutti, e “astratta”, in quanto riconosciuta al di là della appartenenza a ceti o ad altri gruppi sociali. Inoltre, non solo verticale, perché indica il rapporto esistente tra individuo-Stato, ma è anche orizzontale, tesa a definire il rapporto cittadini-cittadino. Una nozione fortemente politica che pone l’accento sul particolare ruolo del cittadino nello Stato, fonte di diritti e doveri, in contrapposizione a quello che era l’ancien régime con i suoi privilegi e vincoli feudali. Gli individui sono tutti uguali in quanto cittadini ed hanno il diritto di essere rappresentati politicamente in una Assemblea Nazionale.

Nella fase odierna, che ha inizio con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, l’affermazione dei diritti diviene, appunto, universale, nel senso che i destinatari non sono più soltanto i cittadini, ma tutti gli uomini. La cittadinanza diventa accezione che abbraccia gli esseri umani in quanto portatori di eguali diritti fondamentali. Nell’età nella quale viviamo, definita da Noberto Bobbio “l’età dei diritti”11, gli esseri umani non sono soltanto titolari di diritti in quanto cittadini di uno Stato, ma anche titolari di diritti fondamentali universalmente indiscutibili, idealmente riconosciuti ed effettivamente protetti. Il soggetto portatore di cittadinanza ha la possibilità di entrare in rapporto con qualsiasi Stato e far valere i propri diritti.

Le Costituzioni moderne riconoscono un valore all’essere umano a prescindere dall’appartenenza alla comunità politica. La dignità umana costituisce, pertanto, il valore politico fondamentale di ogni regime democratico.

Insomma, nell’ambito della filosofia politica odierna la cittadinanza indica il godimento dei diritti civili, politici e sociali, ma anche il godimento dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani.

Lo studio della cittadinanza, in sintesi, assume particolare rilievo ed è utile dal punto di vista sociale, politico e filosofico, proprio perché le riflessioni che intorno ad essa si sviluppano ci conducono fin dentro il cuore dei problemi connessi alla democrazia e al suo esercizio, permettendoci di valutare non solo il funzionamento delle istituzioni democratiche dal punto di vista della qualità della vita pubblica e privata dei cittadini, ma anche la conflittualità attualmente esistente tra la tutela dei diritti, garantita dallo Stato costituzionale e i processi di globalizzazione che incidono sempre di più sul loro effettivo godimento e sulla possibilità di una loro protezione a livello internazionale.