Minore danneggiato: il danno da capacità lavorativa è autonomo

Se il danneggiato è un minore, il danno da perdita della capacità lavorativa generica può essere liquidato separatamente rispetto al danno biologico.

1. I fatti: il danno al minore

I genitori di una bambina nata con delle gravi malformazioni e problematiche di salute convenivano in giudizio il ginecologo presso cui la gestante si era rivolta durante la gravidanza nonché nei confronti della struttura sanitaria dove era stato effettuato il parto, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni subiti dalla bambina sia a titolo di danno biologico sia a titolo di perdita della capacitò lavorativa generica.

In particolare, gli attori sostenevano che la gestante si era rivolta al ginecologo convenuto per essere assistita durante la gestazione e il parto, il quale aveva effettuato numerose visite di controllo durante la gestazione. Nel corso dei primi mesi, gli esami ecografici evidenziavano che tutto era nella norma e che il feto cresceva regolarmente. Tuttavia, nel corso della 36esima settimana di gestazione, dall’esame ecografico emergeva un accrescimento fetale pari a 33 settimane e quindi ridotto di 3 settimane rispetto a quanto avrebbe dovuto essere.

Nonostante il ritardo nella crescita del feto, il ginecologo non effettuava ulteriori approfondimenti, né prescriveva alcunchè. Inoltre egli rimaneva inerte anche di fronte ad un successivo tracciato cardiotocografico da cui emergeva una decelerazione prolungata della frequenza cardiaca del feto.

Soltanto dopo un ulteriore tracciato cardiotocografico, eseguito qualche giorno dopo, il medico decideva di far effettuare un parto cesareo alla gestante.

Il parto veniva quindi eseguito presso la struttura sanitaria convenuta e subito dopo la nascita, a causa delle condizioni della neonata, questa veniva trasportata presso una ulteriore struttura sanitaria dotata di reparto di terapia intensiva prenatale (dove giungeva tre ore dopo la nascita).

Gli attori ritenevano quindi sussistente la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'encefalopatia, con ritardo nello sviluppo motorio, di cui era affetta la bambina, in quanto il ginecologo non aveva ben valutato gli esiti degli esami eseguiti durante la gravidanza e la struttura sanitaria per non aver disposto l'esecuzione del parto in una struttura dove era presente il reparto di terapia intensiva prenatale.

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il Tribunale ha esposto i principi che governano la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici nelle fattispecie di responsabilità medica e poi quelli che disciplinano la figura del danno morale.

In secondo luogo, per quanto qui di interesse, il giudice ha esaminato la figura del danno da perdita della capacità lavorativa generica.

Secondo il giudice, il fatto che i postumi permanenti rientrino nel danno biologico (inteso come menomazione della salute psicofisica di una persona, non significa che all’interno della suddetta figura di danno debba essere ricompresa anche la riduzione della generale attitudine al lavoro. Infatti, gli esiti pregiudizievoli connessi alla attitudine o meno a produrre guadagni attraverso lo svolgimento di una attività lavorativa restano estranei al danno alla salute.

In considerazione di ciò, le conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla lesione della salute di una persona possono anche consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante, nel caso in cui eliminino o riducano la capacità di produrre reddito di quella persona.

Se è pur vero che, in via generale, il danno derivante dalla lesione della capacità lavorativa generica deve essere risarcito in termini di danno biologico attraverso la personalizzazione di quest’ultimo. Tuttavia, nel caso in cui il danno alla salute di un minore supera una certa soglia non è sempre possibile usare tale criterio di liquidazione (cioè la personalizzazione in aumento del danno biologico).

Secondo il giudice partenopeo, infatti, la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica.

Inoltre, il giudice ha evidenziato come l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nel danno biologico (non patrimoniale), quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa.

Questa tipologia di danno deve essere riconosciuta non soltanto a favore di un danneggiato che era già percettore di reddito da lavoro al momento del sinistro, ma anche a favore di chi non è mai stato percettore di reddito o di chi non è ancora in età lavorativa oppure a favore di chi versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata dal carattere saltuario o di chi al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito.

Infatti, il danno da invalidità permanente, proiettato nel futuro, andrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima.

Naturalmente, il danno potrà essere liquidato a favore della parte che ne chiede il risarcimento soltanto se egli allega e prova la lesione sofferta di cui chiede ristoro e il nesso di causalità con la condotta del danneggiante.

Solo dopo che l’attore avrà assolto a detto onere probatorio, il giudice potrà provvedere alla quantificazione di detto danno anche utilizzato lo strumento della liquidazione in via equitativa.



