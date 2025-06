Omissione consenso informato: danno anche con intervento medico corretto

È risarcibile il danno per omissione del consenso informato anche se l’intervento medico è stato corretto. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. I fatti: l’omissione del consenso informato

I due figli di un paziente deceduto in una struttura sanitaria agivano in giudizio sia in proprio che per conto dei propri figli per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai medesimi e dai loro figli, nonché per i danni subiti dal paziente medesimo, a causa delle condotte poste in essere dai sanitari.

In particolare, gli attori sostenevano che il paziente era stato ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta per compiere degli accertamenti diagnostici su delle neoformazioni epatiche e spleniche che presentava. Al fine di effettuare detti accertamenti, il paziente veniva sottoposto a plurime biopsie percutanee e l’ultima di queste biopsie ne causava la morte. Infatti, il paziente decedeva a causa di uno shock emorragico successivo alle biopsie.

In secondo luogo, gli attori lamentavano una violazione del consenso informato del paziente, in quanto la struttura sanitaria non lo avevano adeguatamente informato circa i rischi connessi agli interventi cui era stato sottoposto.

Gli attori, quindi, formulavano due distinte domande: da un lato, chiedevano il risarcimento del danno per la perdita della vita (danno terminale) del paziente deceduto e per la lesione del rapporto parentale; dall’altro lato, chiedevano il risarcimento del danno per la lesione della libertà di autodeterminazione del paziente dovuta alla mancata acquisizione del consenso informato.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio rigettando ogni responsabilità a suo carico, in quanto sosteneva che il paziente, già affetto da una patologia tumorale maligna con ridotte aspettative di vita (circa 6-8 mesi), era morto a causa di una complicanza non evitabile in concreto. Secondo la convenuta, infatti, la scelta di effettuare le biopsie era appropriata e anche la loro esecuzione era stata corretta.

Il giudice aveva quindi disposto l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica svolta in sede di ATP, da cui emergeva che il paziente era affetto da una patologia incurabile che lo avrebbe condotto al decesso dopo qualche mese e che il prematuro decesso era stato effettivamente causato dall'esecuzione della biopsia e dal conseguente sanguinamento dell'incisione. Tuttavia, secondo la predetta relazione, la biopsia era stata correttamente eseguita e che la morte era dovuta alle pregresse condizioni del paziente. In conclusione, i periti in sede di ATP avevano ritenuto che i sanitari si erano trovati di fronte ad una triplice opzione: 1) eseguire la biopsia rischiosa; 2) sottoporre il paziente a cure chemioterapeutiche senza avere la certezza di una diagnosi tumorale; 3) aspettare che il paziente morisse naturalmente.

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il giudice ha ricordato che i congiunti di un paziente deceduto a causa di un evento di malpractice medica possono invocare nei confronti della struttura sanitaria una responsabilità di natura extracontrattuale, mentre non possono invocare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura medesima.

Infatti, al di là del caso del contratto concluso tra la struttura sanitaria e la gestante (che produce effetti anche nei confronti di alcuni terzi), il contratto di spedalità che sorge tra l’ospedale e il paziente non incide sulla posizione dei terzi, ma ha efficacia limitata tra le parti del medesimo. Non c’è quindi un effetto protettivo di detto contratto di spedalità nei confronti di soggetti diversi dalle parti contrattuali.

Ciò significa che i congiunti del paziente non possono invocare una violazione del predetto contratto per far valere la responsabilità della struttura sanitaria. La condotta della struttura sanitaria che ha provocato un danno a detti congiunti potrà invece essere fatta valere da questi ultimi come un illecito aquiliano e quindi azionando la responsabilità extracontrattuale.

Naturalmente, nel caso in cui i congiunti vogliano far valere nei confronti della struttura sanitaria delle pretese risarcitorie che hanno ereditato dal parente deceduto (per esempio il danno catastrofale subito dal paziente deceduto), potranno far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

In secondo luogo, il giudice ha esaminato i principi correlati alla seconda domanda formulata dagli attori: cioè la violazione del consenso informato del paziente.

In altri termini, il paziente deve ricevere tutte le informazioni necessarie per poter scegliere in maniera consapevole se compiere o meno un accertamento diagnostico rischioso.

Secondo il giudice, il consenso del paziente all’esecuzione dell’intervento sanitario deve essere completo: cioè il paziente deve ricevere tutte le informazioni su tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili. Inoltre, il consenso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito.

Sulla struttura sanitaria graverà l’onere di provare di aver correttamente adempiuto all’obbligo informativo a favore del paziente.

Il consenso informato del paziente sarà validamente acquisito dalla struttura sanitaria se è completo, specifico e se è idoneo a rendere edotto il paziente delle conseguenze e dei rischi potenzialmente derivabili sulla propria integrità psico-fisica nel caso in cui decida di sottoporsi all’intervento sanitario.

Soltanto in questo modo la scelta del paziente sarà effettivamente libera e potrà dare pienezza alla libertà di autodeterminazione terapeutica.

Infine, il giudice ha ricordato che la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico non è idonea a ritenere assolto l’onere probatorio di cui sopra e quindi non è sufficiente a dimostrare che il consenso è completo ed effettivo.



