Maturazione trattamento fine rapporto anche in caso di intervento della CIG

Preliminarmente si precisa che, la cassa integrazione guadagni (cig) è un ammortizzatore sociale che può essere richiesto dalle aziende che hanno l’esigenza di sospendere o ridurre l’attività di lavoro dei propri dipendenti per varie motivazioni (eventi meteorologici, bruschi cali di mercato, crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, contratto di solidarietà) . Tramite la cig, il datore di lavoro riduce l’orario di lavoro del dipendente oppure lo sospende a zero ore e l’Inps eroga al lavoratore un trattamento di integrazione salariale pari all’80% del reddito perso a causa della riduzione/sospensione di orario. La legge disciplina in modo esplicito questo aspetto prevedendo al terzo comma dell’art. 2120 c.c. che: “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”. Dall’analisi di tale comma discende quindi che la collocazione del lavoratore in Cassa integrazione non è in grado di incidere sul computo del trattamento di fine rapporto. E ciò perché con la Cassa integrazione il rapporto di lavoro prosegue, sebbene le obbligazioni delle parti entrino in uno stato di quiescenza ( cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n.17501/2018). Per approfondire la materia del lavoro subordinato, si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni):

3. A chi spetta la titolarità a corrispondere il TFR nel periodo di Cassa Integrazione?



Riconosciuta la titolarità a percepire il TFR anche nel periodo di cassa integrazione, occorre individuare chi sia il soggetto tenuto alla relativa corresponsione.

In linea generale il trattamento di fine rapporto deve essere riconosciuto ed erogato da parte del datore di lavoro.

Se questa è la disciplina generale, prima dell’art. 46 ,co 1, Lett. E del d. lgs. 148/2015 che ha abrogato l’art. 2 della Legge 464/1972 sussistevano delle eccezioni nel caso in cui, al termine della cassa integrazione, il rapporto di lavoro non fosse proseguito ma, al contrario, fosse cessato.

L’art. 2 della legge 8 agosto 1972 n. 464, recante “Modifiche ed integrazioni alla I. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione”, che pur abrogato è applicabile alla vicenda in esame, collocata in epoca antecedente all’abrogazione, stabiliva che “i periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all’articolo precedente, sono considerati utili d’ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.

In altre parole, la norma spostava il carico del trattamento di fine rapporto (che come si è più volte detto grava in linea generale sul datore di lavoro) nel solo caso in cui il rapporto di lavoro venisse a cessare a conclusione della Cassa integrazione. Di contro, se il rapporto di lavoro dovesse riprendere il suo normale corso, non poteva che operare la menzionata regola generale che fa cadere l’obbligo sul datore di lavoro.

Insomma, considerato che il caso di specie afferiva una situazione verificatasi tra il 2001 e il 2009, risultava applicabile ancora la disciplina previgente, che prevedeva che per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, la quota TFR maturata in tale periodo potesse essere rimborsata dalla Cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità. Se ne desume che l’Inps era tenuto a corrispondere la quota di TFR per il periodo di Cassa integrazione solamente se al termine di tale periodo il rapporto di lavoro fosse terminato.

Nella vicenda in pronuncia, il lavoratore al termine della CIG non ha ripreso a lavorare ma è stato licenziato, per cui il soggetto gravato dall’onere di corrispondergli il TFR maturato durante il periodo di Cassa integrazione è l’INPS [1].

Allo stato tale differenziazione non sussiste, atteso che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 il quale, come già sopra dedotto ha abrogato l’art. 2 della legge n. 464/1972, ha posto definitivamente a carico del datore di lavoro [2] il pagamento del TFR anche per i periodi di cassa integrazione (si veda, a tal proposito anche la circolare del Ministero del lavoro n. 24/2015). In definitiva, per i periodi di cassa integrazione goduti dopo il 14 settembre 2015, il lavoratore ha sempre diritto al pagamento da parte dell’azienda della quota TFR maturata in detto periodo.

Tra l’altro, il diritto a percepire la quota TFR maturata durante la cig spetta anche nel caso in cui l’azienda fallisca nel corso della cassa integrazione ovvero immediatamente dopo la fine della medesima; in tal caso, il credito maturato a titolo di TFR va richiesto con la domanda di insinuazione allo stato passivo.