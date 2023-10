Codici tributo, trattamento di fine rapporto e fondo integrativo contrattuale

1. Codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto (risoluzione n. 42/E/2023)



L’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 42/E/2023 ha istituito il codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”. Con riferimento all’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione in scrutinio, l’AE ha disposto la riattivazione del suddetto codice tributo “1250”, con la finalità di permettere il completamento del recupero in compensazione, mediante modello F24, dei crediti residui maturati in merito al versamento delle somme di cui all’art. 3 [1], commi 211 e ss. della l.n. 662/1996 [2].

Per completezza dell’esposizione, giova ricordare che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.

Sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 37 [3], co. 49-bis, del d.l. n. 223/2006 [4], il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.



