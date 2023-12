1. Calcolo delle pensioni e trattamento di fine rapporto



La pensione, intesa come la principale prestazione previdenziale devoluta al lavoratore a seguito del raggiungimento di una maturità anagrafica e contributiva, in origine era calcolata in relazione all’ammontare dei contributi effettivamente versati, si parlava infatti della cosiddetta pensione contributiva. Questo sistema che era una logica conseguenza della gestione a capitalizzazione, determinava situazioni sfavorevoli all’assicurato per esempio in caso di conto di riscatto necessario a coprire vuoti che altrimenti non avrebbero consentito l’erogazione della pensione.

Successivamente e precisamente fino alla legge 335 del 1995 il calcolo dei trattamenti pensionistici è avvenuto attraverso il meccanismo di calcolo retributivo, basato cioè sull’importo medio delle ultime retribuzioni percepite dall’assicurato in costanza di rapporto. La menzionata legge 335 del 1995, cosiddetta riforma Dini ha operato un ritorno alle origini introducendo una forma di pensionamento in cui le pensioni sono liquidate esclusivamente con il metodo del calcolo contributivo che tiene conto dei contributi effettivamente versati con coesistenza dei seguenti sistemi di calcolo: il sistema di calcolo esclusivamente contributivo per i neoassunti dal primo gennaio 1996 che non siano in possesso di contributi con riferimento a periodi precedenti in tale data, cosiddetti contributivi puri; il sistema di calcolo misto o pro rata a favore di quei lavoratori che possono far valere al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni ed infine il sistema di calcolo esclusivamente retributivo a favore di quei lavoratori in possesso al 31 dicembre del 1995 di almeno 18 anni di contributi.

In seguito alla riforma Dini, il sistema retributivo ha continuato a trovare integrale o parziale applicazione per lavoratori con anzianità contributiva. Dal giorno primo gennaio 2012 la situazione invece è cambiata. La riforma Fornero ha disposto con effetto di tale data il passaggio di tutti gli assicurati al sistema del calcolo contributivo (articolo 24 comma 2 decreto legge 201 del 2011 convertito in legge 214 del 2011). L’innovazione riguarda in sostanza i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 i quali sono passati al sistema misto in quanto il sistema di calcolo contributivo si applica soltanto alle anzianità contributive maturate dal primo gennaio 2012 fino alla fine della vita lavorativa. Di conseguenza i criteri di calcolo delle pensioni variano in base all’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995 dovendosi così distinguere: per i lavoratori privi di anzianità contributiva la pensione viene calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, per i lavoratori con anzianità contributiva la pensione è calcolata con il sistema misto (sistema retributivo più sistema contributivo). Inoltre in base all’ articolo 2120 c.c, in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (cosiddetto TFR). Quest’ultimo si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso per 13,5. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto trova infatti applicazione il principio della onnicomprensività della retribuzione includendo tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, escluse quelle per rimborso spese. La regola della onnicomprensività è derogabile a condizione che la contrattazione collettiva apporti un’eccezione a tale regola in modo chiaro ed univoco (Cassazione numero 5569 del 2009 e 5707 del 2009).Il diritto al TFR si prescrive in 5 anni secondo l’articolo 2948 numero 5 del codice civile che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro .Se il diritto al TFR è riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato la prescrizione è decennale. Il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui tale diritto può essere fatto valere e cioè nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato cessa e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti. Si veda in questo senso la sentenza della Cassazione numero 9695 del 2009, nonché la sentenza della Cassazione numero 1868 del 2010 e infine la sentenza della Cassazione numero 4381 del 2010. Il trattamento di fine rapporto ha un carattere retributivo, costituendo quella parte della retribuzione la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia la legge ha voluto riconoscere al lavoratore un certo margine di disponibilità anticipata. È previsto infatti che il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possa chiedere in costanza di rapporto di lavoro un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta . Quest’ultima deve essere giustificata dalla necessità di effettuare spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli , spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi. I datori di lavoro sono obbligati a soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10% degli aventi titoli e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta dal trattamento di fine rapporto fino a quel momento maturato. L’articolo 2122 codice civile stabilisce che in caso di morte del lavoratore, il TFR maturato e spettante al lavoratore alla data del decesso sia corrisposto sotto forma di indennità sostitutiva ai suoi superstiti( cosiddetta indennità mortis causa). Ne hanno diritto il coniuge, i figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro anche i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. L’indennità spetta anche in caso di morte dei lavoratori che sia parte dell’unione civile. La ripartizione dell’indennità se non vi è accordo tra gli aventi diritto deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In difetto di questi soggetti l’indennità spetta agli altri eredi secondo le regole della successione testamentaria o legittima.



