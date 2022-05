Mascherine sui voli: fine dell’obbligo dal 16 maggio

Sempre in riferimento al decreto Covid in vigore dal primo maggio e dell’ordinanza del Ministero della Salute che ha stabilito le nuove regole per green pass e mascherine al chiuso, arrivano nuove linee guida sulla sicurezza per i viaggi redatte dal Centro Europeo per la Prevenzione ed il controllo delle malattie e dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.

In particolare, questa notizia probabilmente piacerà ai globe trotter ed ai viaggiatori, che da molto tempo sono o costretti a stare “con i piedi per terra”, in senso letterale, o a viaggiare con qualche disagio, dovuto all’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per voli a volte anche piuttosto lunghi.

Ebbene dal 16 maggio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui voli all’interno dell’Unione Europea.

La scelta è stata effettuata sulla base del rilievo che la diffusione della copertura vaccinale e lo stato dell’epidemia, tuttora in corso, permetterebbero finalmente il ritorno alla normalità.

Il dispositivo di sicurezza resta comunque fortemente raccomandato per coloro che presentano sintomi compatibili con il virus, per chi tossisce o starnutisce.

Resta da vedere quanti appenderanno la mascherina al chiodo e quanti invece sceglieranno la via della prudenza, anche in considerazione del fatto che in questi primi dieci giorni di maggio di libertà condizionata, dove l’obbligo di mascherina è stato abolito in molti luoghi al chiuso, in realtà la scelta della maggioranza dei cittadini è stata di sostanziale cautela, con proseguimento dell’adozione del dispositivo medico.

Come dire, il sorriso può attendere.

