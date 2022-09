Concorso Giustizia 5410 posti: pubblicate le graduatorie

Sono stati pubblicati il 23 settembre le graduatorie dei bandi di concorso del Ministero della Giustizia, gestiti dalla Commissione RIPAM per l’assunzione di vari profili, per un totale di 5410 posti

Indice

1. Il concorso

Il concorso era finalizzato all’assunzione di 5410 unità, di cui 1660 laureati per l’assunzione a tempo determinato come personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, e 750 + 3000 diplomati per l’assunzione a tempo determinato rispettivamente come personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e personale non dirigenziale area funzionale seconda, fascia economica F1.

>>>Qui l’articolo in proposito<<<

Sono state presentate oltre 72mila domande, e le prove si sono tenute regolarmente nei giorni 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022

2. Le graduatorie

Il 23 settembre sono state pubblicate sul sito di RIPAM le graduatorie dei vincitori.

>>>Consulta le graduatorie<<<

Sullo stesso sito compare l’indicazione che la convocazione dei vincitori, per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, avverrà dal 12 al 20 ottobre, presso la Corte d’Appello di ciascun Distretto, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. L’immissione in servizio è prevista a far data dal 21 novembre.

