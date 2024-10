Concorso Coesione Sud 2024 2200 posti: profili da specialista giuridico

E’ stato finalmente pubblicato il bando per il concorso Coesione Sud 2024 per 2200 posti, a prova unica, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni del Sud Italia. Tra i vari profili richiesti, sono previsti 148 posti per specialisti giuridici, che rappresentano una risorsa cruciale per la gestione dei fondi e dei progetti di coesione territoriale. Per una panoramica sugli altri profili a concorso, rimandiamo all’articolo Concorso Coesione Sud 2024, pubblicato il bando da 2200 posti: tutti i profili e come partecipare.

1. I profili giuridici a concorso: posti e suddivisione

Il bando per il concorso Coesione Sud 2024 prevede 148 posti per specialisti giuridici, di cui: 37 unità con il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1) da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede a Roma

con il profilo di (Codice A.1) da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, 111 posti con il profilo di Specialista giuridico amministrativo (Codice B.3), per il supporto legale e amministrativo, suddivisi come da tabella successiva.

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Numero di posti 1 11 40 2 21 6 30

Preparati con il prodotto dedicato FORMATO CARTACEO Concorso 2200 Ripam coesione sud Specialisti Giuridici – 37 legali finanziari (A1) e 111 amministrativi (B3) Il manuale si presenta come un ottimo strumento di preparazione alla prova scritta unica del Concorso per 2200 Funzionari, in particolare per 37 Specialisti giuridici legali finanziari (A1) e 111 Specialisti giuridici amministrativi (B3). La prova scritta consiste in un test sui seguenti argomenti: – Regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/1057, al Regolamento (UE) 2021/1058, al Regolamento (UE) 2021/1060;- Lingua inglese livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue- Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;- Anticorruzione, privacy e trasparenza;- Diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e al procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241);- Contabilità di Stato;- Logica;- Test situazionali.Il volume tratta in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova e permette di ripassare gli argomenti di studio ed esercitarsi in vista del test concorsuale grazie al simulatore di quiz online, presente nella sezione online collegata al libro. Autori vari | Maggioli Editore 2024 30.40 € Scopri di più

2. Concorso Coesione Sud 2024: i requisiti per iscriversi al concorso

Per iscriversi bisogna possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i profili: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

per i candidati ai posti disponibili presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Per i profili giuridici, occorrerà essere in possesso di laurea triennale o magistrale, in particolare i codici ammessi sono: Per Specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1):

Laurea magistrale (LM): LMG/01-Giurisprudenza; LM-14 Filologia moderna; LM-16 Finanza; LM-38 Lingue moderne per comunicazione e la cooperazione; LM-52 Relazioni internazionali; LM56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economicoaziendali; LM-78 Scienze filosofiche; LM-80 Scienze geografiche; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-84 Scienze storiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente

LMG/01-Giurisprudenza; LM-14 Filologia moderna; LM-16 Finanza; LM-38 Lingue moderne per comunicazione e la cooperazione; LM-52 Relazioni internazionali; LM56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economicoaziendali; LM-78 Scienze filosofiche; LM-80 Scienze geografiche; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-84 Scienze storiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente

Laurea (L): L-5 Filosofia; L-6 Geografia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-15 Scienze del Turismo; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizi sociali; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; L-42 Storia o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

L-5 Filosofia; L-6 Geografia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-15 Scienze del Turismo; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizi sociali; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; L-42 Storia o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Per Specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali (Codice B.3):

Laurea magistrale (LM): LMG/01- Giurisprudenza; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

LMG/01- Giurisprudenza; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

3. Concorso Coesione Sud 2024: come fare domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per via elettronica tramite il Portale InPA, collegandosi a questa pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS, eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda.

Occorrerà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o di un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 7 novembre 2024.

4. Concorso Coesione Sud 2024: la prova unica

La selezione consisterà in una prova scritta unica, composta da 40 domande a risposta multipla, divise in:

–25 domande sulle materie d’esame specifiche per ogni profilo, con la precisazione che, di queste 25 domande, 15 verteranno sulle politiche di coesione;

–8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

–7 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

La prova avrà una durata massima di 60 minuti. Il punteggio massimo della prova sarà di 30 punti e la prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30.

I punteggi per ogni risposta sono assegnati per le domande sulle materie d’esame e domande di logica: risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti. Per i quesiti situazionali: risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti

5. Come prepararsi alla selezione per

Il Manuale Concorso 2200 Ripam coesione sud Specialisti Giuridici – 37 legali finanziari (A1) e 111 amministrativi (B3) tratta in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova per i profili A1 e B3 e permette di ripassare gli argomenti di studio ed esercitarsi in vista del test concorsuale grazie al simulatore di quiz online, presente nella sezione online collegata al libro. >> Link Amazon

6. Come rimanere informati sul concorso

