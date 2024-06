Concorso 25 posti Segretariato Presidenza della Repubblica: tutte le info

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024 il bando di concorso per 25 impiegati in prova per il Segretariato della Presidenza della Repubblica, che offre una significativa opportunità per i laureati interessati a intraprendere una carriera al Quirinale. Il bando è scaricabile in PDF dal box allegati.

Scarica il bando in PDF bando_di_concorso_c.pdf 347 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Chi può partecipare al concorso

È possibile partecipare con qualsiasi laurea triennale, a condizione di non superare i 40 anni di età. Per i dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di Amministrazioni pubbliche, il limite è esteso a 45 anni. Gli altri requisiti includono:

-Cittadinanza italiana.

-Godimento dei diritti civili e politici.

-Idoneità fisica alle mansioni.

-Assenza di condanne definitive che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

-Assenza di provvedimenti di destituzione o licenziamento da pubbliche amministrazioni per insufficiente rendimento.

2. Modalità di domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma concorsi del Quirinale. Dopo la registrazione, è possibile compilare il format di domanda. È richiesto un contributo di segreteria di 12 euro, da versare tramite bonifico secondo le indicazioni del bando. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 18:00 del 27 giugno 2024.

3. Come prepararsi per il concorso

Il Manuale Concorso Segretario generale alla Presidenza della Repubblica – 25 Posti illustra in maniera chiara e completa tutte le materie che saranno oggetto della prova preselettiva e delle prove scritte, ovvero: Diritto costituzionale; Diritto amministrativo; Contabilità di Stato e degli enti pubblici; Diritto del lavoro e della previdenza sociale. >> Link Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp

FORMATO CARTACEO Concorso Segretario generale alla Presidenza della Repubblica – 25 Posti Il Manuale si presenta come utile strumento di preparazione al Concorso per 25 posti di impiegato presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.La selezione dei candidati, prevista dal bando di concorso consiste nelle seguenti prove:- prova preselettiva (test s risposta multipla);- 2 prove scritte (domande a risposta aperta);- prova orale e tecnica.Il testo illustra in maniera chiara e completa tutte le materie che saranno oggetto della prova preselettiva e delle prove scritte, ovvero:- Diritto costituzionale;- Diritto amministrativo;- Contabilità di Stato e degli enti pubblici;- Diritto del lavoro e della previdenza sociale.Nella sezione online collegata libro sono disponibili:- banca dati ufficiale dei quesiti (a seguito della pubblicazione).- simulatore di quiz;Luigi Tramontanogiurista, autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024 36.10 € Scopri di più

4. Le prove del concorso

La selezione prevede le seguenti fasi:

Prova preselettiva: Se il numero di domande supera 250, verrà effettuata una prova preselettiva con 100 quesiti a risposta multipla, suddivisi in 25 domande di diritto costituzionale, 25 di diritto amministrativo, 25 di contabilità di Stato e degli enti pubblici e 25 di diritto del lavoro e della previdenza sociale

Prove scritte: Le prime 250 persone che superano la prova preselettiva (insieme a coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso) parteciperanno a due prove scritte, ognuna della durata di 6 ore. Le due prove scritte si svolgeranno in due giorni diversi, e consisteranno in 4 quesiti a risposta aperta. La prima prova si articola su un quesito di diritto costituzionale e uno di diritto amministrativo, mentre la seconda prova prevede un quesito di contabilità di Stato e degli enti pubblici e uno di diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Prova orale e tecnica: Consisterà in un colloquio sulle materie delle prove scritte, politica economica, diritto dell’Unione Europea e sull’ordinamento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Verrà anche verificata la conoscenza dell’uso del personal computer e la capacità di traduzione e conversazione in inglese.