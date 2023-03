Mancata restituzione della cosa locata: maggior danno

1. La vicenda



Una società concedeva in affitto di azienda un esercizio bar annesso ad una stazione di servizio. Il contratto della durata di 6 anni, prevedeva un rinnovo tacito di anno in anno, fatta salva la facoltà di disdetta, da inviare tre mesi prima della scadenza. Le parti prevedevano una penale di 51,64 € per ogni giorno di ritardata consegna dalla disdetta all’effettivo rilascio. Nel corso del rapporto, la società locatrice si avvaleva della facoltà di disdetta. Successivamente, però, con ricorso era costretta a richiedere al Tribunale la condanna della conduttrice a riconsegnare l’azienda oggetto di affitto, oltre che al pagamento di una penale di € 51,64, per ogni giorno di ritardo, dal 30 aprile 2011 fino al rilascio. Il Tribunale dava ragione alla ricorrente e la decisione veniva confermata dalla Corte di Appello. La conduttrice ricorreva in cassazione censurando, tra l’altro, la sentenza impugnata per aver riconosciuto la possibilità di cumulo tra la penale contrattualmente pattuita e i canoni versati da essa anche dopo la disdetta; in altri termini, a giudizio della conduttrice, la penale sarebbe stata dovuta solo se avesse riguardato l’obbligazione di pagamento dei canoni e non – come contrattualmente previsto – quella di ritardata consegna dell’azienda; del resto la conduttrice notava che una volta cessato il contratto con la disdetta (con effetto che la ricorrente assimila a quello della risoluzione), la mancata riconsegna si configurerebbe come inadempimento della prestazione di restituzione, non quale semplice ritardo nella consegna.