Locazione casa vacanza: clausola 4 anni è valida?

riferimenti normativi: art. 27 L. n. 392/78

precedenti giurisprudenziali: Trib. Firenze, Sentenza n. 2413 del 03/02/2022

Tribunale di Roma -sez. VI pen.- sentenza n. 14145 del 09-10-2024

1. La vicenda: la locazione delle case vacanze

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. una società conduttrice chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'applicabilità ai contratti stipulati con il locatore della disciplina della locazione degli immobili adibiti ad attività commerciali alberghiere ed assimilabili; la stessa società conseguentemente richiedeva che si accertasse e dichiarasse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 c. 3 e 4 L. n. 392/78 e 1419 c.c., la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 4 dei predetti contratti di locazione nella parte in cui prevedeva la durata di anni quattro rinnovabili per altri quattro. A sostegno della domanda, la ricorrente evidenziava come l'originaria conduttrice avesse svolto attività di casa vacanze. La stessa aveva ceduto poi il ramo di azienda con i relativi contratti di locazione in favore della cessionaria, che aveva ceduto successivamente alla ricorrente società conduttrice; quest'ultima metteva in rilievo di essere subentrata in tutto e per tutto nei contratti di locazione stipulati ab origine. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il locatore, il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ditta ricorrente, sostenendo che la conduttrice non era subentrata nel contratto in conformità delle disposizioni di legge di cui all'art. 36 L n. 392/78, non essendoci stata una cessione di azienda, ma solo l'acquisto della quota della società precedente conduttrice. La resistente contestava perciò l'applicabilità del termine di durata previsto per le locazioni alberghiere ed insisteva per il rigetto della domanda.

2. La questione

Qual è la durata minima del contratto di locazione in caso di affitto di immobili destinati ad attività di casa vacanza in forma imprenditoriale?

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione alla ricorrente. Infatti dalla documentazione in atti è emerso che era intervenuta cessione di azienda a favore della conduttrice e che, peraltro, la locatrice è stata anche resa edotta di detta cessione con pec del novembre 2023. Lo stesso giudicante ha osservato che i contratti di locazione dedotti hanno chiaramente come oggetto la locazione delle due unità immobiliari destinate espressamente all’attività di casa vacanze e ciò anche se la durata della locazione era fissata in 4 +4 anni. Per questo motivo, il giudicante, ha accertato e dichiarato la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la durata di anni quattro, rinnovabili per egual periodo, dichiarando che la durata effettiva del contratto era di sei anni, rinnovabili per altri sei anni.



