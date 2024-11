Le locazioni brevi – Scheda di Diritto

Le locazioni brevi sono una particolare tipologia di contratto di locazione immobiliare, disciplinate dall’art. 4 del Decreto-Legge n. 50/2017 (convertito in L. 96/2017). Si tratta di contratti di durata non superiore a 30 giorni, stipulati tra privati, direttamente o tramite intermediari, per finalità abitative. Questo tipo di locazione si distingue per le sue caratteristiche snelle, l’esclusione dall’obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e per le peculiarità fiscali e operative che comporta.