Compensazione delle spese e limiti dimensionali degli atti processuali: la scure del Consiglio di Stato

In questo episodio esaminiamo la pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza n. 10130 del 19 dicembre 2025) che affronta due tematiche di estremo interesse pratico per il professionista: la legittimità della compensazione delle spese di lite in caso di "semplicità" della causa e le conseguenze pecuniarie derivanti dal mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali.