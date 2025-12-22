Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Compensazione delle spese e limiti dimensionali degli atti processuali: la scure del Consiglio di Stato

Pronuncia del Consiglio di Stato su compensazione delle spese e sanzioni per atti processuali eccedenti i limiti dimensionali.

Scarica PDF Stampa

In questo episodio esaminiamo la pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza n. 10130 del 19 dicembre 2025) che affronta due tematiche di estremo interesse pratico per il professionista: la legittimità della compensazione delle spese di lite in caso di “semplicità” della causa e le conseguenze pecuniarie derivanti dal mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Indice

1. Giudizio di ottemperanza, compensazione e iter giudiziario


La vicenda origina da un ricorso per ottemperanza proposto innanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza che condannava l’Amministrazione al pagamento di 600 euro per spese di lite. Il Giudice di prime cure, pur accogliendo il ricorso, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite. Tale opzione veniva motivata sulla scorta di due elementi:

  • la circostanza che i ricorrenti si fossero difesi in proprio;
  • il ridotto grado di complessità dell’attività difensiva, trattandosi di una mera esecuzione per spese legali.

I ricorrenti proponevano appello parziale, lamentando come criteri siffatti non fossero previsti dalla legge processuale per giustificare una deroga al principio di soccombenza. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

2. Il “redde rationem” sui limiti dimensionali dell’atto


Un aspetto dirompente della pronuncia in disamina afferisce al superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello. Il Collegio ha rilevato d’ufficio che l’atto occupava ben 27 pagine, in altre parole, circa il doppio dei 30.000 caratteri consentiti per i giudizi di ottemperanza. La Sezione III ha chiarito punti fondamentali sulla gestione di tale vizio:

  • rilevabilità d’ufficio: la questione è rilevabile dal giudice senza necessità di concedere termini a difesa, in quanto i difensori sono tenuti a conoscere i limiti prefissati;
  • assenza di autorizzazione: non era stata richiesta alcuna autorizzazione preventiva o postuma, che comunque non sarebbe stata concessa data l’assenza di complessità della lite (vertente solo sulla compensazione delle spese);
  • sanzione pecuniaria: ai sensi dell’art. 13-ter disp. att. c.p.a., la parte è stata condannata al pagamento di una somma pari a un contributo unificato (€ 450,00) in favore del bilancio dello Stato.

3. La disciplina della compensazione e il ruolo delle tariffe forensi


Entrando nel merito del gravame, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei professionisti, ribadendo che i casi di compensazione sono tassativamente indicati dalla legge. In particolare, la sentenza sottolinea che:

  • illegittimità dei criteri del TAR: la difesa in proprio o la semplicità del contenzioso non rientrano nelle ipotesi legali che permettono di sottrarsi alla regola della soccombenza;
  • il valore delle tariffe forensi: il Collegio ha ribadito un principio di notevole rilievo per l’autonomia del giudice, e cioè che la tariffa forense è vincolante nel rapporto avvocato-cliente, bensì per il magistrato rappresenta soltanto un parametro di orientamento;
  • riserva di legge: in virtù della riserva di legge in materia processuale, le fonti secondarie non possono imporre vincoli rigidi al giudice, il quale può quantificare le spese anche in misura inferiore ai minimi tabellari in base alla natura della causa.

Potrebbero interessarti anche:

4. Implicazioni pratiche per la difesa legale


La pronuncia in disamina funge da monito per l’avvocatura su diversi fronti strategici:

  • sinteticità degli atti: il mancato rispetto dei limiti dimensionali (30.000 caratteri per l’ottemperanza) non è un mero vizio formale bensì espone la parte a sanzioni pecuniarie dirette, indipendentemente dall’esito del giudizio;
  • autorizzazioni preventive: se la complessità del caso richieda una deroga ai limiti, è indispensabile presentare istanza motivata, evitando “sforamenti” ingiustificati in liti di modesta entità;
  • difesa del diritto alle spese: viene confermato che la semplicità della pratica non giustifica la compensazione; tuttavia, il professionista deve attendersi liquidazioni che, pur seguendo la soccombenza, potrebbero essere ridotte rispetto ai parametri minimi ministeriali;
  • sospensione dei termini: la sentenza richiama l’attenzione sulle recenti novità legislative (L. n. 148/2025) riguardanti la sospensione dei giudizi di ottemperanza per crediti maturati entro date specifiche, sebbene non applicabili al caso di specie.

5. Principi di diritto ricavabili


Dal pronunciamento è possibile estrapolare i seguenti principi guida:

  • il giudice ha il potere di liquidare le spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari, atteso che le tariffe forensi non hanno natura di norma processuale cogente per il magistrato;
  • la compensazione delle spese può avvenire solo nelle ipotesi tassative di legge; la semplicità della materia o la difesa in proprio non costituiscono presupposti validi per derogare alla soccombenza;
  • il superamento dei limiti dimensionali dell’atto, in assenza di autorizzazione e di giustificata complessità, comporta l’irrogazione d’ufficio della sanzione pecuniaria ex art. 13-ter disp. att. c.p.a.

In conclusione, l’appello è stato accolto limitatamente alla riforma della compensazione, con condanna dell’Amministrazione alle spese (liquidate in € 250,00 per grado), ma con la contestuale condanna della parte appellante al pagamento di € 450,00 allo Stato per il mancato rispetto del dovere di sinteticità.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Diritto amministrativo
Diritto del lavoro
Legge regionale della Puglia sul salario minimo: la Consulta dichiara la legittimità

La Corte costituzionale conferma la legge pugliese sul salario minimo negli appalti pubblici, chiare…

Paolo Gentilucci 18/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto amministrativo
Diritto costituzionale
Overtourism e T.U. del turismo toscano: la Corte Costituzionale boccia i ricorsi

La Consulta si è pronunciata sulla legittimità delle norme toscane sul turismo, regolando alberghi, …

laura biarella 17/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto amministrativo
Decreto Milleproroghe approvato dal CdM: tutte le proroghe settore per settore

Il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto Milleproroghe: slittano riforme fiscali, sanità, …

Lorena Papini 12/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto amministrativo
Diritto civile
Nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni: la delega al Governo e le prospettive

DDL delega per il nuovo Codice dell’edilizia: semplificazione titoli, sanatorie ante ’67, rigenerazi…

Lorena Papini 08/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;