Legge di bilancio 2024: l’ok della Commissione Bilancio al Senato

2. Le misure della manovra di bilancio 2024



Come riporta Ansa.it, con il cuneo 100 euro al mese per 14 milioni cittadini.

La priorità dell’esecutivo è difendere potere d’acquisto, vale d dire, più soldi in busta paga per i redditi medio bassi, con il taglio del cuneo di 6 punti per chi ha sino 35mila Euro e 7 per sino a 25mila.

È un aumento in busta paga che mediamente corrisponde circa 100 euro al mese per una platea circa 14 milioni di cittadini.



Sette miliardi per rinnovi contratti P.A. e due alla sanità

Un’altra misura è relativa agli aumenti contrattuali del pubblico impiego, complessivamente più di 7 miliardi di Euro a disposizione del Ministero, particolarmente per gli aumenti contrattuali, dei quali più di 2 miliardi sono relativi alla sanità, cinque sono per i restanti settori.

La manovra prevede 3 miliardi in più sul piatto della sanità.



Via il vincolo sulle pensioni contributive

Sulle pensioni misure su alcune situazioni di squilibrio e si è cominciato a dare un segnale sulle pensioni delle quali non si è occupato nessuno, quelle interamente nel sistema contributivo.

Il Governo ha eliminato il vincolo che impone a chi è nel contributivo di andare in pensione con l’età raggiunta se l’importo della sua pensione è superiore a 1,5 la pensione sociale.



Rivalutazione delle pensioni al 100% sino a quattro volte minimo

La rivalutazione delle pensioni per il recupero dell’inflazione 14 miliardi di euro.

Rivalutazione del 100% per le pensioni sino a quattro volte il minimo, del 90% tra 4 e 5 volte il minimo e poi c’è un decalage.

La rivalutazione viene confermata per le pensioni minime di chi ha più di 75 anni.



Ape sociale e opzione donna sostituiti da un fondo unico

Le pensioni ape sociale e pensione donna vengono sostituiti da un unico fondo per la flessibilità in uscita.



Lo Stato pagherà i contributi a madri con più figli

Si prevede che le madri con due figli o più non paghino i contributi a carico del lavoratore, e la quota del lavoratore per le madri con due e o tre figli la paga lo Stato, volendo stabilire che una donna che mette al mondo almeno due figli ha offerto un importante contributo alla società e lo Stato in parte compensa pagando i contributi previdenziali.

Si vuole smontare la narrativa per la quale la natalità è un disincentivo al lavoro.

Si vuole incentivare chi mette al mondo dei figli e voglia lavorare.



Asilo gratis dal secondo figlio

Dal secondo figlio l’asilo nido è gratis.



Per gli autonomi confermati flat tax e acconto a rate

Anche per il “lavoro autonomo” è iniziato un lavoro importante lo scorso anno con un aumento dell’importo per tassa piatta al 15% per i lavoratori autonomi.

Si conferma questa misura, e viene prorogata per altri 3 anni una norma molto importante che è l’indennità straordinaria di continuità, una sorta di cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi.

Viene ampliato il reddito per usufruire di questo ammortizzatore sociale e, per la prima volta quest’anno, gli autonomi non dovranno pagare l’anticipo irpef a novembre ma rateizzarlo in 5 rate da gennaio a giugno.

Priorità al rinnovo del contratto del comparto sicurezza