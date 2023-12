Legge annuale per il digitale: una proposta al senato

1. Il contenuto della proposta di legge



La proposta parte dal presupposto di riconoscere al digitale un ruolo cruciale nella società contemporanea, che, in ragione della sua continua evoluzione e mutevolezza, richiede norme flessibili e tempestive in grado di guidare e regolamentare le dinamiche in continua evoluzione della tecnologia e dell’ambiente digitale.

L’istituzione di una Legge annuale per il digitale potrebbe costituire proprio del meccanismo agile per adattare la legislazione alle mutevoli esigenze e sfide di questo settore, promuovendo al contempo l’innovazione, la sicurezza e i diritti digitali.

Il progresso di questa proposta sarà oggetto di attenta valutazione e discussione nel contesto legislativo.

La proposta di legge affronta vari aspetti cruciali della società digitale. Tra gli elementi fondamentali si evidenziano la connettività, l’accesso alle tecnologie digitali, l’istruzione digitale, la sicurezza dei dati e la protezione della privacy.

Il principale obiettivo della proposta di Legge è ridurre il divario digitale tra regioni e cittadini, promuovendo l’accesso e l’uso diffuso delle tecnologie digitali in ogni settore della società. Questo sforzo mira a garantire uno sviluppo equo e inclusivo, con un’enfasi particolare sulla riduzione delle disuguaglianze digitali.

Inoltre, la proposta si impegna a garantire uno sviluppo equo nell’adozione delle tecnologie digitali, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale.

L’approccio olistico e interdisciplinare della proposta si concretizza con la creazione del “Comitato per lo sviluppo digitale e la regolamentazione.” Questo comitato, costituito dalle principali autorità italiane, avrà il compito di monitorare lo sviluppo digitale nel Paese, identificando ostacoli tecnologici e regolatori. La sua relazione annuale sarà uno strumento chiave per valutare il progresso e orientare le azioni governative.

Il disegno di Legge prevede anche investimenti significativi per la digitalizzazione dei servizi pubblici, la promozione dell’innovazione digitale nelle imprese, la formazione delle competenze digitali e la tutela della sicurezza informatica. La proposta indica con chiarezza l’obiettivo di favorire lo sviluppo di infrastrutture digitali e l’adozione di tecnologie avanzate, promuovendo l’inclusione digitale.

La proposta sottolinea anche l’importanza di una strategia nazionale per il digitale, delineando obiettivi e azioni per favorire lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie digitali. La relazione annuale del Comitato contribuirà a valutare gli ostacoli e a guidare il Governo nelle decisioni, garantendo trasparenza e partecipazione democratica.

Infine, è fondamentale notare che la proposta di Legge annuale per il digitale dovrà essere in linea con le direttive e i regolamenti dell’Unione europea, garantendo la coerenza con le politiche digitali europee e la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare dei minori. La proposta sarà ora sottoposta alla discussione parlamentare, offrendo l’opportunità di apportare modifiche ed integrazioni attraverso un processo democratico e partecipativo.

L’iniziativa proposta riconosce che la digitalizzazione dovrebbe essere uno strumento per contrastare le disuguaglianze, promuovere l’innovazione e garantire l’accesso ai servizi digitali essenziali per tutti i cittadini. La proposta sottolinea l’importanza di affrontare la transizione digitale con un approccio inclusivo, ponendo un’enfasi particolare sulla riduzione delle disuguaglianze digitali e sulla promozione di un digitale accessibile a tutti, nel solco della Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, firmata il 15 dicembre 2022 dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.



