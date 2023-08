Progetti di alfabetizzazione digitale per minori: il nuovo decreto

Un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (9 giugno 2023, G.U. del 21 agosto 2023) attua la disposizione della legge di Bilancio per l’anno 2023 predisponendo una co-regolamentazione dello spazio digitale col coinvolgimento degli stakeholder di riferimento (fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video) e delle istituzioni che a vario titolo si adoperano per garantire un ambiente digitale più sicuro e la diffusione delle competenze e delle conoscenze necessarie per fruire in maniera responsabile dei contenuti mediatici soprattutto da parte dei minori.