Legge 104: cambiamenti e novità del 2024 e 2025

La Legge 104 del 1992, storicamente importante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, ha subito una significativa modifica con l’approvazione del Decreto Disabilità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel giugno 2024. Questa riforma introduce una serie di novità volte a rendere più efficiente e mirato il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Di seguito un’analisi dettagliata delle principali modifiche apportate.

Una delle principali innovazioni introdotte dal Decreto riguarda la ridefinizione del concetto di disabilità. Secondo le nuove disposizioni, il termine non sarà più legato solo alla valutazione medica, ma comprenderà anche un’analisi sociale e ambientale della condizione della persona. La nuova valutazione terrà conto dell’impatto che questa ha sulla vita quotidiana dell’individuo e del contesto in cui vive, con l’obiettivo di garantire un sostegno più personalizzato e su misura.

2. Accertamento unico



Un altro cambiamento cruciale è l’introduzione di un processo di accertamento unico della disabilità. Entro 90 giorni dalla richiesta, l’INPS dovrà effettuare una valutazione completa delle condizioni della persona disabile, semplificando notevolmente le attuali procedure burocratiche. Questo sistema è stato pensato per ridurre i tempi di attesa e per eliminare le ripetute visite mediche a cui spesso sono sottoposti i disabili per confermare il proprio stato.