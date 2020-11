La Cybervulnerabilità ed i conseguenti risvolti negativi sulla tutela della privacy aziendale

Il mondo contemporaneo deriva dalla combinazione di due diverse dimensioni: una realtà concreta e tangibile, che si identifica nel comune ambiente sociale ed una realtà altrettanto concreta, ma intangibile, ossia il cyberspazio, nell’ambito del quale si riscontrano elevati rischi per la tutela della privacy.

Il valore dei dati personali nel cyberspazio

L’odierna era dell’informazione deriva da un’imponente rivoluzione digitale, la quale ha avuto origine fin dal principio del XXI secolo e nell’arco della stessa, l’uomo ha avuto l’incredibile capacità di sviluppare una nuova dimensione completamente artificiale, il c.d. cyberspazio, nell’ambito del quale gli individui possono interagire tra loro, attraverso rappresentazioni digitali[1].

Tuttavia, seppure questa nuova dimensione ha apportato sicuri vantaggi al mondo comune, si rende opportuno evidenziare anche i rischi legati ad una tale rivoluzione.

È agevole intuire che le interazioni sul web implicano lo scambio di una consiste mole di dati tra i soggetti interessati, in uno spazio virtuale, che non assicura un’effettiva loro tutela, infatti, la scarsa trasparenza degli ambienti digitali determina nei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, una scarsa consapevolezza dell’ingente valore dei propri dati personali e delle conseguenze dei trattamenti a cui essi possono essere sottoposti. Pertanto, codesta problematica ha risvolti negativi sia in relazione alle singole persone fisiche, che potrebbero veder violata la propria sfera personale, sia (e soprattutto) in relazione alle realtà aziendali, che potrebbero essere vittime di attacchi hacker, volti a realizzare crimini come frodi, estorsioni, furti di dati aziendali, spionaggio, ecc [2].

2. La questione della tutela

La normativa europea sulla protezione dei dati personali, stabilita con regolamento n. 2016/679, c.d. GDPR, nel suo complesso di articoli è volta a mitigare anche queste “cyber” situazioni potenzialmente patologiche, individuando numerosi adempimenti di diversa entità a carico dei titolari del trattamento, al fine di assicurare idonee garanzie ai soggetti interessati dagli eventuali trattamenti di dati personali sul web.

In particolare, dal presente regolamento si evince una chiara affermazione del principio di “Accountability”, il quale mira ad ottenere una maggiore responsabilizzazione di tutti i titolari, che sono tenuti all’adozione di misure tecniche ed organizzative, non individuate preventivamente dal legislatore, ma altrettanto adeguate ad assicurare agli interessati la liceità del trattamento dei propri dati personali. Tuttavia, persiste una rilevante problematica: quali misure di sicurezza possono essere definite adeguate?

Al fine dell’individuazione di adeguate misure, che possano scongiurare l’insorgere di responsabilità per il titolare del trattamento, è necessario adottare un approccio basato sul rischio, secondo cui gli adempimenti volti alla tutela dei diritti devono essere proporzionati al livello di rischio insito nelle operazioni di trattamento; il presente approccio trova una valida leva nella predisposizione e nell’adozione del “Modello Organizzativo Privacy” (MOP), il quale, alla luce dell’art. 24 del GDPR[3], si configura come un insieme di misure tecniche ed organizzative, volte alla dimostrazione che il trattamento dei dati sia avvenuto ed avvenga in conformità alla normativa stabilita dallo stesso regolamento europeo.

Pertanto, affinché un tale documento possa espletare concretamente e in maniera adeguata la sua funzione, è necessario procedere preventivamente ad una valutazione correlata alle specifiche esigenze di una realtà aziendale ed in seguito, procedere all’adeguamento del modello sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi dello stato as-is dell’azienda.

Pertanto, sarà necessario procedere all’esame di diversi aspetti organizzativi, quali:

Il complesso della documentazione aziendale, da cui emerge la struttura organizzativa dell’azienda, al fine dell’individuazione delle aree più esposte a rischi;

Il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 GDPR [4] , grazie al quale è possibile valutare la mole di dati trattati, le tipologie di dati, le finalità del trattamento, le misure di protezione adottate ed è, dunque, un valido strumento probatorio, volto a dimostrare la liceità dei trattamenti posti in essere;

, grazie al quale è possibile valutare la mole di dati trattati, le tipologie di dati, le finalità del trattamento, le misure di protezione adottate ed è, dunque, un valido strumento probatorio, volto a dimostrare la liceità dei trattamenti posti in essere; Il complesso della documentazione, da cui emergono i sistemi e le misure di sicurezza adottate, al fine di valutarne le specifiche e la conseguente adeguatezza;

La valutazione circa l’idoneità delle misure tecniche ed organizzative adottate e dunque, se le stesse siano idonee a scongiurare il verificarsi di eventi dannosi;

La valutazione dei rischi inerenti l’impatto che il trattamento o le misure di sicurezza posso determinare per i diritti e le libertà dell’interessato, mediante la predisposizione del c.d. “Privacy Impact Assessment”.

Dunque, dalla precedente analisi si evince che, da un lato i titolari del trattamento sono liberi di scegliere ed adottare le misure di sicurezza e le politiche di protezione dei dati che più ritengono opportune, ma dall’altro lato, è pur vero che ad una tale discrezionalità, la normativa europea accompagna sanzioni elevatissime in caso di inadempimento o incompleto adeguamento[5], mediante la previsione non solo di sanzioni amministrative pecuniarie con cifre molto elevate e ben determinate, ma laddove queste non siano sufficienti, sono previste sanzioni correlate al 2 – 4% del fatturato totale annuo in relazione all’esercizio precedente.

Pertanto, la predisposizione di misure di sicurezza adeguate appare fondamentale nel complesso dell’organizzazione aziendale; tra le più comuni, di comprovata efficienza, troviamo:

La predisposizione di un’ informativa sul trattamento chiara, precisa e trasparente a favore dell’interessato, la quale deve essere in grado di informare il soggetto in merito a tutte le operazioni che saranno effettuate con i suoi dati personali, le correlate finalità, i suoi diritti e i relativi contatti aziendali, presso cui egli può far valere gli stessi [6] .

chiara, precisa e trasparente a favore dell’interessato, la quale deve essere in grado di informare il soggetto in merito a tutte le operazioni che saranno effettuate con i suoi dati personali, le correlate finalità, i suoi diritti e i relativi contatti aziendali, presso cui egli può far valere gli stessi . La ricezione del consenso dell’interessato , il quale deve essere manifestato liberamente, in maniera espressa e deve derivare da una chiara espressione di volontà informata dello stesso [7] .

, il quale deve essere manifestato liberamente, in maniera espressa e deve derivare da una chiara espressione di volontà informata dello stesso . La nomina, laddove necessario, di un Data Protection Officer (DPO) , il quale si configura come una figura indipendente, dotata di una rilevante esperienza e competenza nel campo, responsabile di affiancare e sostenere i titolari nella gestione e nella conservazione dei dati personali, nel rispetto della normativa europea [8] .

, il quale si configura come una figura indipendente, dotata di una rilevante esperienza e competenza nel campo, responsabile di affiancare e sostenere i titolari nella gestione e nella conservazione dei dati personali, nel rispetto della normativa europea . La tenuta di un registro dei trattamenti, che si configura come un documento di analisi e censimento, periodicamente aggiornato, dei trattamenti effettuati dal titolare, al fine di dimostrare la conformità con la relativa normativa europea [9].

3.Conclusioni

In conclusione, al giorno d’oggi, in una realtà aziendale travolta dall’attuale pandemia, assicurare la cybersicurezza è sempre più complicato e allo stesso tempo assolutamente necessario, dato l’incremento di crimini informatici, da parte di hacker che approfittano della crisi globale per introdursi illecitamente in reti e sistemi aziendali.

In primo luogo, si pongono problematiche in relazione alla nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, ossia il lavoro da remoto, c.d. smartorking, dal momento che le singole prestazioni lavorative sono svolte al di fuori dell’ambiente ordinario di lavoro e di conseguenza, sono poste al di fuori del network aziendale, il quale assicura una forte garanzia di tutela per i propri sistemi e le proprie infrastrutture digitali, sicché si rende necessario l’incremento di presidi, anche temporanei, volti alla realizzazione di un’equivalente sistema di protezione [10]. D’altra parte, però, è pur vero che nell’attuale realtà aziendale, caratterizzata da una profonda crisi economica, la sicurezza informatica e i relativi costi potrebbero essere accantonati, per risolvere le più “urgenti” contingenze economiche. Ed è proprio qui che bisogna intervenire: è assolutamente necessario che le aziende acquisiscano una profonda consapevolezza circa l’estrema rilevanza della tutela delle reti e delle infrastrutture digitali, la quale lungi dall’essere un fattore secondario, ma, al contrario, si afferma come requisito fondamentale in una realtà aziendale sicura ed efficiente.

Pertanto, per far fronte ai crimini informatici e ai correlati costi inattesi per la loro risoluzione, è fondamentale per le aziende adottare, in via preventiva, un’efficiente “Data Strategy”, la quale si configura come una strategia di gestione e di protezione dei sistemi informatici e dei relativi dati in esso contenuti, che deve essere considerata parte integrante ed attiva dell’organizzazione aziendale, nonché espressione di una ferma e precisa “security awereness” dell’organizzazione aziendale, ossia la precisa consapevolezza dei pericoli presenti nel cyberspazio e del necessario adeguamento delle misure di sicurezza alla continua evoluzione tecnologica.

