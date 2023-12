Istanze specializzazione avvocati: CNF apre la piattaforma

In un continuo sforzo per rendere più efficienti e accessibili le pratiche legali, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha recentemente introdotto un nuovo portale per semplificare il processo delle istanze di inserimento nell’elenco degli avvocati specializzati. Questo portale unificato mira a fornire un punto di ingresso unico per tutte le questioni relative alla gestione delle istanze delle difese di ufficio e delle richieste di specializzazione.

2. Guida Passo-Passo per le Istanze di Specializzazione



Una volta effettuato l’accesso, il portale offre una procedura guidata dettagliata per depositare un’istanza di specializzazione. L’avvocato può scegliere tra quattro tipologie di istanze, ciascuna con i propri requisiti specifici.

1. Istanza per Corso Formativo (art.7)

Per chi desidera conseguire il titolo attraverso un corso formativo, la procedura richiede la selezione del settore, l’indicazione di almeno un indirizzo, l’inserimento dell’anno di superamento dell’esame, e l’allegato del certificato.

2. Istanza per Regime Transitorio

Questo tipo di istanza permette di ottenere la specializzazione in base al regime transitorio. Anche qui, è necessario selezionare il settore, indicare l’anno di conseguimento dell’attestato, e allegare il certificato.

3. Istanza per Dottorato di Ricerca (art.2)

Gli avvocati che hanno ottenuto un Dottorato di Ricerca possono presentare un’istanza specifica, selezionando il settore, indicando l’anno di conseguimento, e allegando il certificato.

4. Istanza per Comprovata Esperienza (art.8)

Per coloro che desiderano ottenere la specializzazione sulla base della comprovata esperienza, la procedura richiede la selezione di uno o due settori, l’indicazione di almeno un indirizzo per ogni settore, l’allegato di documenti per ciascuna annualità, e l’inclusione di una relazione per ogni settore.



Potrebbero interessarti anche: