Corsi avvocato specialista: dal CNF le linee guida

4. I docenti



I docenti dei corsi di specializzazione dovranno essere:

Professori universitari di ruolo

Ricercatori universitari

Avvocati di comprovata esperienze e patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori

Magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione,

Esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore e per le materie non giuridiche, che potranno interessare non più di un 1/5 delle ore di formazione.

A supporto della didattica, le linee guida prescrivono l’utilizzo non esclusivamente di materiali tradizionali come libri e manuali, articoli di riviste e sentenze ma anche di filmati, video e podcast, e in generale di risorse digitali da rendere disponibili anche in piattaforme di e-learning,

In base al D.M. n. 144/2015 come modificato nel 2020, i possibili corsi biennali di specializzazione, come in precedenza accennato, sono 36 e includono i singoli indirizzi dei tre macro settori del diritto civile, penale e amministrativo, con i settori non suddivisi in indirizzi.

Il corso biennale di diritto civile, penale o amministrativo ha sempre un secondo anno con indirizzo e conferisce la specializzazione necessariamente in quell’indirizzo prescelto.

L’avvocato può ottenere il titolo di specialista in massimo due settori, però nei macro settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, diventerà possibile conseguire per ogni settore un numero massimo di tre specializzazioni in tre diversi indirizzi.

Il concorso di specializzazioni nei macro settori è possibile per specifici indirizzi di ogni area.

Si potrà diventare specialisti in civile e penale/ penale e amministrativo/ civile e amministrativo, ma dovranno essere cumulabili specifici indirizzi di ogni macrosettore, come ad esempio diritto commerciale per l’ambito civile e e penale dell’economia e dell’impresa per il diritto penale

Si potrà anche cumulare la specializzazione nell’indirizzo specifico di un macro settore con quella di uno dei settori ordinari, come ad esempio diritto del pubblico impiego per la macroarea dell’amministrativo e diritto del lavoro.