Ispezioni ipotecarie: online documenti cartacei registri

L’Agenzia delle Entrate, mediante comunicato stampa, ha reso noto di aver attivato su tutto il territorio nazionale un servizio che permette di consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari. Il servizio online era già stato sperimentato in soli 33 uffici.

Dal 2 ottobre c.m. è possibile consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari. Il nuovo servizio online fornito dal Fisco è riguarda tutti i servizi di pubblicità immobiliare dell’Amministrazione Finanziaria ed è rivolto, principalmente, agli utenti dell’ambito professionale e commerciale (es. notai, avvocati, agenti immobiliari), che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office, abbattendo costi e tempi. L’iniziativa del nuovo servizio, esteso su tutto il territorio nazionale, approntato dall’AE segue la precedente sperimentazione che prevedeva l’attivazione in soli 33 uffici. Nel dettaglio, il servizio consente di effettuare sul web la ricerca per

Una voltaricevuta la richiesta, l’ufficio competente preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile telematicamente all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi. Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente, già adoperato per altri servizi di consultazione ipocatastale.