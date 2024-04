Uffici di prossimità: relazione sull’andamento del progetto

In un evento dedicato agli Uffici di prossimità, sono stati presentati i numeri e l’andamento del progetto, attualmente presente in 16 Regioni con 85 uffici.

Si tratta di un progetto del Ministero della Giustizia e della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, attuato grazie al Fondo Sociale Europeo e lanciato con i decreti n. 48 del 10/06/2022 dell’AICT e n. 209 del 28/07/2022 della DGCPC. Il progetto degli Uffici di prossimità è stato avviato in tre regioni-pilota, Piemonte, Toscana e Liguria, ma si è esteso, e al momento è presente in 16 regioni con 85 uffici, che operano grazie a svariate centinaia di Protocolli d’intesa, stipulati regione per regione.

3. I numeri del progetto



Dall’avvio del progetto, il numero totale di accessi dei cittadini agli uffici di prossimità è 7.481, per un numero totale di contatti registrati dagli operatori di 16.881. Il numero totale di servizi erogati dagli sportelli ammonta a 7.047. Come già riportato, le tre regioni iniziali sono diventate 16, e sono in corso le discussioni su ulteriori Protocolli d’intesa per l’apertura di altri uffici e sportelli. Un bilancio positivo, insomma, per un servizio ai cittadini che si sta dimostrando molto apprezzato.