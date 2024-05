Ministero della Giustizia: il piano triennale di analisi e spesa 2024-2026

Il piano prevede un’espansione significativa del sistema MVC, con un aumento del numero di aule giudiziarie e istituti penitenziari dotati di questa tecnologia. Attualmente, 458 aule carcerarie e 385 aule giudiziarie sono equipaggiate per le videoconferenze, con l’obiettivo di uniformare e migliorare il servizio su tutto il territorio nazionale. Benefici Attesi: l’adozione del sistema MVC porterà diversi benefici, tra cui: – Riduzione dei costi: Diminuzione delle spese per il trasporto dei detenuti. – Sicurezza: Aumento della sicurezza durante le udienze penali. – Efficienza dei processi: Riduzione della durata dei processi penali grazie alla possibilità di esaminare i testimoni e i collaboratori di giustizia a distanza.

5. Metodologia e strumenti



Per garantire una valutazione efficace, il piano utilizza vari metodi e strumenti, tra cui analisi documentale e interviste, per comprendere i passaggi cruciali dell’implementazione, benchmarking, per confrontare le performance con standard di riferimento, e indagini campionarie per valutare il benessere dei detenuti.