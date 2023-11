InfoCert (Tinexta Group) lancia il pacchetto GoSign di Firme Digitali a consumo con pieno valore legale

Il seguente contributo è un comunicato stampa di Infocert

Go Sign, la soluzione omni-canale di InfoCert per la firma digitale più utilizzata in Italia e leader in Europa, consente di firmare, verificare e marcare documenti con valore legale da qualsiasi dispositivo (Desktop, Web o App mobile) e di creare processi di firma senza attivazione, coinvolgendo anche utenti esterni (per esempio un cliente).

Il tool è compatibile con differenti dispositivi di Firma Digitale e con la Firma Remota InfoCert, permettendo di firmare i documenti digitali nei formati pdf, p.7m e xml. Nello stesso tempo, con GoSign è possibile verificare la validità di qualsiasi firma apposta nei documenti.

La nuova soluzione viene, così, a costituire lo strumento per sfruttare fino in fondo il potenziale della firma digitale.

Infatti, introducendo la possibilità di firmare documenti con SPID tramite pacchetti a consumo, GoSign InfoCert presenta nuovi casi d’uso.

Prima di tutto si rivolge agli studi legali che vogliono sfruttare la diffusione di SPID per far firmare i propri clienti e fornitori senza preoccuparsi che abbiano un dispositivo di firma. Ad esempio, si può fornire al cliente una firma del pacchetto personale per sottoscrivere gli atti giudiziari autenticandosi con SPID e risolvendo la questione in poco tempo. In altri casi si può essere delegati come rappresentanti legali per sottoscrivere documenti importanti come le dichiarazioni alla PA.

Da tempo, d’altra parte, GoSign rende possibile firmare qualsiasi documento grazie al proprio SPID in maniera rapida e intuitiva in mobilità e in totale sicurezza.

Parallelamente, GoSign è dedicata a chi vuole affiancare il proprio business a una soluzione più agile e versatile o a chi ha bisogno di firmare digitalmente in velocità e non ha a disposizione la propria firma digitale.

Entro l’anno, inoltre, sarà disponibile in versione Beta su GoSign un chatbot basato su tecnologia di Generative AI, in grado di supportare gli utenti nel processo di firma digitale, marca temporale e verifica delle firme di terzi. L’AI rappresenterà un valore aggiunto per gli utenti di GoSign. Sarà un compagno virtuale pronto ad assisterli in molteplici aspetti, migliorando l’usabilità della piattaforma e offrendo supporto immediato.

Con le licenze di GoSign rispettivamente PRO e Business. Firmare più file e cartelle, gestire processi di firma o condividere documenti approvati è possibile

La licenza PRO consente di firmare più documenti e cartelle con un solo click, risparmiando tempo prezioso, e di marcare temporalmente con diversi formati più file estendendone la validità legale nel tempo.

La licenza Business, in più, permette di richiedere la firma di un documento a più destinatari nello stesso momento (creare flussi di firma) e i documenti durante i processi di firma evitando lunghi scambi di e-mail

La firma apposta con GoSign sarà valida per ben 20 anni grazie alla marca temporale da parte di InfoCert nel documento.

È possibile fare firmare i propri clienti, dipendenti e fornitori sia utilizzando le firme del proprio pacchetto o, in alternativa, fornendo dei coupon di firma per facilitare la gestione dei processi con gli interlocutori che non hanno una firma digitale. Il coupon è condivisibile con chiunque.

Una volta caricato il documento sull’ultima versione di GoSign Desktop, è data la possibilità di scegliere il proprio provider SPID e, di conseguenza, firmare digitalmente in pochi minuti.

InfoCert offre l’applicazione gratuita GoSign, compatibile con tutti i sistemi operativi.

Naturalmente, GoSign ha anche un risvolto ecologico, permettendo di ridurre l’impatto ambientale in termini di carta e Co2 risparmiata.

Sul versante delle prospettive future, GoSign rappresenta, infine, il primo prodotto di firma in grado di interagire con strumenti di Identità Digitale basati su wallet. Grazie a questa funzionalità, gli utenti di GoSign possono firmare documenti usando il proprio Wallet digitale senza l’utilizzo di PIN o password, ma usando la propria app, esattamente come oggi usano la propria credenziale SPID. Questa feature, già disponibile nella versione “Let’s GoSign” lanciata sul mercato tedesco, a breve verrà estesa ad altri mercati Europei, tra cui l’Italia.

Il pacchetto da tre firme è acquistabile a soli 9,90 €.

Per ulteriori informazioni: https://www.firma.infocert.it/prodotti/firma-con-spid/.