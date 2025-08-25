Individuazione fotografica come fondamento della misura cautelare

La Corte di Appello di Firenze, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna di un imputato per i reati di rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone e di lesioni aggravate. Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge (artt. 628, 582 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico effettuato non in termini di certezza, ma solo all’80%, deducendosi all’uopo in particolare che gli elementi “esterni” al dichiarato non sarebbero stati idonei a confermare l’attendibilità del riconoscimento. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Manuale operativo delle misure cautelari personali” , acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon .

Note



[1] Ai sensi del quale: “1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento. 2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L’inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione”.