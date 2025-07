Revoca dell’affidamento in prova per misura cautelare pregressa

Quando la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti antecedenti giustifica la revoca dell’affidamento in prova? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 17487 dell’8-04-2025 sentenza-commentata-art.-5-2025-07-06T002057.218.pdf 116 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: erronea applicazione nonché vizio di motivazione in relazione all’insussistenza dei presupposti della revoca del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona revocava la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessa in relazione alla condanna alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione inflittale per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 7 febbraio 2024.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all’insussistenza dei presupposti della revoca del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Formulario annotato del processo penale 2025 Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma. Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025 89.30 € Scopri di più

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’affidamento in prova al servizio sociale, al pari del resto di altre misure alternative alla detenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l’emissione di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento è stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002).



Potrebbero interessarti anche: Revoca dell’affidamento in prova per fatti antecedenti

La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova