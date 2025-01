Revoca dell’affidamento in prova per fatti antecedenti

La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari può essere disposta anche quando emergano fatti antecedenti alla sua decorrenza? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

(Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, co. 6)

1. La questione: revoca dell’affidamento in prova in casi particolari

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, con decorrenza dal momento di applicazione della misura.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione dell'art. 47 L. 354/75 e vizio di motivazione.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309[1], può essere disposta non soltanto per condotte successive all’inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio (Conf.: n. 774 del 1996) (Sez. 1, Sentenza n. 16337 del 26/01/2024).



3. Conclusioni

La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari può essere disposta anche quando emergano fatti antecedenti alla sua decorrenza.

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari può essere disposta anche quando emergano fatti antecedenti alla sua decorrenza.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non solo per condotte avvenute dopo l’inizio della misura, ma anche per fatti antecedenti, sconosciuti al Tribunale di sorveglianza, qualora la loro gravità faccia rivedere la valutazione favorevole alla concessione del beneficio.

Questo provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si appurare se fatti, antecedenti all’applicazione di codesta misura alternativa alla detenzione, siano in grado di determinarne la revoca.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.