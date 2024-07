Incendio causato da materiale infiammabile nell’immobile locato

1. La vicenda



Il titolare di un capannone locato conveniva in giudizio una società conduttrice al fine di sentire dichiarare, ex art. 1588 e segg., la responsabilità della stessa per i danni prodotti al suo immobile a seguito di un incendio verificatosi durante il rapporto di locazione commerciale. A fondamento della propria domanda, il locatore notava, tra l’altro, che i danni causati dall’incendio erano stati determinati dal conduttore, il quale aveva, asseritamente ed in violazione del contratto sottoscritto tra le parti, mutato la destinazione d’uso del capannone, destinandolo a “magazzino/deposito cartoni”, piuttosto che utilizzarlo per il solo uso di ricovero automezzi; secondo il locatore quindi la conduttrice del bene, doveva rispondere ai sensi dell’art. 1588 c.c. del deterioramento del bene locato, anche se derivante da incendio, per non averlo custodito con diligenza in violazione dell’art. 1590 c.c. e per non averlo restituito nello stato medesimo in cui lo aveva ricevuto; di conseguenza chiedeva la condanna della detta società al risarcimento dei danni asseritamente prodottisi. In particolare, parte attrice chiedeva il risarcimento per il danno patito dall’immobile e lo quantificava in euro 106.000,00 o a quella maggiore o minore somma risultante da disponenda ctu.

Si costituiva in giudizio la conduttrice che resisteva alla domanda. Ad avviso della convenuta, non sussisteva la responsabilità del conduttore ex art. 1588 c.c. poiché l’incendio era doloso e le incertezze sulla causa di innesco dell’incendio, non avrebbero potuto riverberarsi sulla convenuta.

