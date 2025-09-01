Impugnazione e giudicato implicito: la soluzione delle Sezioni Unite

La pronuncia n. 24172/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione chiarisce in modo decisivo la questione del giudicato implicito sulle questioni processuali, con effetti rilevanti per la governance strategica delle impugnazioni da parte degli avvocati. È stato sentenziato che se il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciarsi in modo espresso su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo ovvero desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, con applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c. Per l’effetto, l’omessa mancata impugnazione preclude al giudice del gravame e alla Cassazione di rilevare ex officio il vizio per la prima volta, tuttavia fanno eccezione i vizi rilevabili in ogni stato e grado e i vizi processuali “fondanti” la causa, la cui omessa rilevazione determina una sentenza inutiliter data, non idonea a formare giudicato implicito. Questo approfondimento operativo analizza il contenuto della pronuncia, i suoi riflessi sulle pratiche difensive e offre consigli pratici per una corretta applicazione nel lavoro quotidiano degli operatori del diritto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon .

1. Contesto e rilevanza della pronuncia



Con la sentenza n. 12959 depositata il 29 agosto 2025, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno esaminato la delicata tematica del giudicato implicito sulle questioni processuali che non risultano esplicitamente decise dal giudice di primo grado, in specie quando tali questioni risultino rilevabili d’ufficio. La decisione origina da un conflitto giurisprudenziale tra differenti indirizzi interni alla Corte in ordine al potere del giudice d’appello di rilevare d’ufficio questioni pregiudiziali di rito non discusse nel grado precedente, e sulla conseguente formazione del giudicato interno sulle stesse. Nei fatti, una società (la ricorrente) agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della responsabilità della controparte (la convenuta) a seguito di molteplici condotte illecite: illegittima richiesta e ottenimento di un decreto ingiuntivo esecutivo da parte del Tribunale di Velletri, omessa menzione di un’azione pendente equivalente; trascrizione di pignoramenti e sequestri conservativi illegittimi; istanza di risarcimento danni per il mancato perfezionamento di contratti di vendita e appalto collegati a quegli atti esecutivi. Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda sul merito, ritenendo lecite le iniziative trattate e attribuendo i danni all’inerzia o al contegno imprudente della ricorrente. Il giudice non si pronunciava espressamente sull’eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento proposta in processo separato rispetto a quello nel quale si era verificata la condotta illecita. La Corte territoriale, all’opposto, rilevava d’ufficio l’inammissibilità della domanda risarcitoria fondata sull’art. 96 c.p.c. (lite temeraria) proposta in un giudizio autonomo, rimarcando che l’azione avrebbe dovuto essere esperita nel processo originario in cui si erano verificate le condotte contestate. Tra le questioni giuridiche, il nodo cruciale era se potesse formarsi un giudicato implicito riguardo alle questioni di rito rilevabili d’ufficio che il giudice di primo grado non aveva deciso esplicitamente, e se il giudice d’appello potesse rilevare d’ufficio dette questioni in assenza di esplicita impugnazione incidentale a opera della parte vittoriosa nel merito. Al contempo, si affrontava la questione dell’ammissibilità della domanda di risarcimento per lite temeraria proposta in un processo distinto da quello in cui si era manifestata la condotta illecita. I principi affrontati del collegio e ricavabili dalla pronuncia possono essere così riassunti:

Nessun giudicato implicito su questioni processuali “fondanti” non decise. Le questioni di rito rilevabili d’ufficio, attinenti a presupposti fondanti la validità del processo (quali, ad esempio, legittimazione ad agire, nullità di notifiche, potestas iudicandi), non possono formare oggetto di giudicato implicito, essendo vizi siffatti insanabili e rilevabili a ogni grado di giudizio, finanche d’ufficio.

Onere di impugnazione per le questioni processuali non decise. Quando il giudice di primo grado decide la causa nel merito omettendo di pronunciarsi su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (non “fondante”), la parte interessata a far valere detto vizio ha l’onere di proporre impugnazione specifica nel grado successivo, pena la formazione del giudicato interno implicito e la preclusione del rilievo d’ufficio ex novo a opera di giudici superiori.

Eccezione per i vizi rilevabili “in ogni stato e grado”. Rimangono sottratti alla formazione di giudicato implicito i vizi rilevabili in ogni stato e grado ovvero quelli che il giudice abbia motivato come non esaminati per ragione di “ragione più liquida”, teoria che consente di pretermettere questioni di rito per risolvere rapidamente il merito.

Art. 96 c.p.c. e azione risarcitoria nella sede originaria. L’azione di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., afferente all’impiego scorretto del processo, non può essere proposta in modo autonomo in un giudizio distinto da quello in cui si è verificata la condotta illecita; in caso contrario, la domanda risulta inammissibile. La violazione di detto principio costituisce un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, rilevando come difetto strutturale del processo.

Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.