Impronte digitali e privacy: la sentenza della CGUE

1. Il principio di diritto stabilito dalla Corte: impronte digitali e privacy



La Corte ha dichiarato che l’inserimento obbligatorio di due impronte digitali nelle carte d’identità è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sostenendo che tale misura è giustificata dalle finalità di lotta contro la fabbricazione di documenti falsi e l’usurpazione d’identità, nonché di garanzia dell’interoperabilità dei sistemi di verifica.

Questo approccio riflette una consapevolezza crescente delle sfide poste dalla criminalità e dal terrorismo moderni, evidenziando l’importanza di strumenti di identificazione affidabili per la sicurezza collettiva e la libertà di circolazione all’interno dell’UE.

Tuttavia, la sentenza rivela anche una complessità giuridica significativa, poiché il regolamento che prevede l’obbligo di inserire le impronte digitali è stato dichiarato invalido dalla Corte a causa dell’adozione su una base giuridica errata. Questo aspetto solleva questioni fondamentali sulla procedura legislativa e l’esercizio dell’autorità nell’UE, mettendo in luce la tensione tra la necessità di misure di sicurezza efficaci e il rispetto dei principi democratici e giuridici che governano l’elaborazione delle leggi a livello europeo.

Un giudizio di bilanciamento tra le due opposte esigenze si rende più che mai necessario e non è la prima volta che all’atto pratico ci si trova dinnanzi a questo dilemma (si pensi ai casi di contrasto tra diritto alla privacy ed esigenze di sicurezza nazionale che gli Stati Uniti si sono spesso trovati ad affrontare ed alle conseguenze che queste scelte hanno portato in termini di trasferimento dei dati dall’Europa oltreoceano, dopo Schrems e Schrems II).

La decisione della Corte di mantenere gli effetti del regolamento fino alla fine del 2026 offre una soluzione temporanea, consentendo al legislatore europeo il tempo necessario per adottare un nuovo regolamento sulla corretta base giuridica. Questo periodo di transizione pone però interrogativi sulla gestione dei dati raccolti sotto il regolamento attuale e sulla protezione dei diritti dei cittadini nell’interim.



