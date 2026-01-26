1. Il fatto e la questione: danno erariale o pretesa tributaria?



Nel caso concreto, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva citato (in sede contabile) una società alberghiera in liquidazione giudiziale e il suo amministratore per danno erariale correlato all’imposta incassata dagli ospiti e non riversata al Comune (periodi 2022 e 2023). L’amministratore ha reagito con regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, dopo le riforme del 2020 e la norma di interpretazione autentica del 2021, il gestore non è più “agente contabile” ma responsabile del pagamento del tributo: quindi la lite appartiene al giudice tributario.

Le Sezioni Unite accolgono l’istanza e dichiarano il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il punto operativo è centrale: la novella del 2020 (art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 23/2011) e la retroattività fissata nel 2021 spostano il baricentro dal “maneggio di denaro pubblico” (logica contabile) alla responsabilità solidale d’imposta (logica tributaria). Ne discendono conseguenze immediate per avvocati e uffici legali di Comuni e operatori turistici: scelta del rito, atti impugnabili, gestione delle sanzioni e difese “di merito” tipiche del contenzioso fiscale, oltre a un perimetro più chiaro per le violazioni meramente procedurali previste dai regolamenti comunali.

La Cassazione osserva che, per i periodi oggetto di causa (2022–2023), si applica pienamente il regime del gestore “responsabile d’imposta”: la pretesa del Comune non è (primariamente) una domanda risarcitoria, bensì l’esercizio della pretesa tributaria verso un obbligato (solidale “dipendente”) rispetto al soggetto passivo (l’ospite).