Illecita pubblicazione su giornale del nome della vittima di reato

1. I fatti



Un reclamante lamentava al Garante per la protezione dei dati personali che un giornale locale aveva violato la sua privacy, pubblicando alcuni articoli relativi ad un fatto di cronaca che lo aveva visto quale vittima.

In particolare, il reclamante sosteneva:

di aver ricevuto una telefonata da parte di un giornalista che gli aveva chiesto informazioni in ordine al tentativo di rapina di un orologio che il reclamante aveva subito e all’esito della quale il reclamante aveva espressamente negato il rilascio dell’intervista;

nonostante ciò, il giornale aveva pubblicato la notizia con la descrizione dell’evento e i dati personali del reclamante, quali il nome e il cognome, la professione, il comune di residenza, la marca, il materiale e il valore dell’orologio;

l’illecita acquisizione delle suddette informazioni e la loro pubblicazione era avvenuta in violazione del principio di essenzialità della informazione.

In considerazione di ciò, il reclamante chiedeva l’ammonimento della testata giornalistica e l’ingiunzione del divieto di ulteriori trattamenti dei dati personali dell’interessato sia nel giornale cartaceo che on line.

Il giornale si difendeva affermando, in primo luogo, che il giornalista che aveva contattato il reclamante non era conosciuto al giornale in questione e che ciò dimostra che i dati dell’interessato erano già noti prima della pubblicazione del primo articolo da parte del giornale.

In secondo luogo, secondo il giornale, il fatto riportato nell’articolo era di interesse pubblico ed aveva caratteristiche particolari rispetto ad altre notizie di cronaca locale sia per il luogo in cui si è svolta la vicenda (una località non particolarmente interessata da reati di questo tipo e a due passi dalla sede della Guardia di Finanza) e per il tragico epilogo della vicenda (in cui, per appropriarsi di un orologio Rolex, la rapinatrice ha perso la vita), sia perché il derubato non è il “solito vecchietto” debole e indifeso, ma una persona attiva e reattiva, oltre che nota, in grado di difendersi.

In considerazione di tale particolarità della vicenda, il giornale ha ritenuto essenziali i dati personali del reclamante, secondo i parametri indicati dalle regole deontologiche dell’attività giornalistica (vale a dire l’originalità del fatto, la qualificazione dei protagonisti e le modalità in cui è avvenuto il fatto), anche tenuto conto che l’identificazione della vittima era utile per dimostrare che qualunque persona può essere vittima di tali tipi di azioni criminose.

Infine, secondo il giornale, anche i dati relativi all’oggetto del reato (cioè l’orologio) e il suo valore sono da ritenersi essenziali, in considerazione dell’esito della rapina che ha visto la morte della rapinatrice, in quanto idonei a far capire i rischi che i rapinatori sono disposti a correre per ottenere l’oggetto del crimine.

Il giornale ha poi concluso le proprie difese ricordando che, per il trattamento dei dati personali per fini giornalistici, non è necessario avere il consenso dell’interessato e che, nel caso di specie, la pubblicazione dei dati personali dell’interessato non comportava alcun rischio o lesione della dignità personale di quest’ultimo.



Potrebbero interessarti anche: