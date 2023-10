Illecita la foto della strada e dell’abitazione di una persona in un articolo giornalistico

1. I fatti



Un noto esponente politico del Molise presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando che l’articolo pubblicato on line da una testata giornalistica locale violava la normativa in materia di privacy.

In particolare, in detto articolo si riferiva del fatto che il reclamante, che rivestiva un ruolo politico di rilievo nella regione, aveva interpellato il Ministro competente sul tema della installazione dei pannelli fotovoltaici nei centri storici, in relazione ai lavori di ristrutturazione della sua abitazione e che a corredo di tale articolo, oltre alla indicazione del paese e del quartiere dove si trovava l’immobile del reclamante, era stata pubblicata anche una fotografia in cui era possibile leggere il nome della strada ed individuare l’ingresso dell’immobile (in quanto evidenziato).

Il reclamante chiedeva al Garante la limitazione definitiva del trattamento con riferimento alla diffusione delle immagini che ritraevano l’abitazione in questione.

I motivi della suddetta richiesta si fondavano sul fatto che non vi era un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, poiché non vi era alcun collegamento tra la notizia medesima e il ruolo politico rivestito dal reclamante, nonché sul fatto che comunque era stato violato il principio di essenzialità della notizia con riferimento alla pubblicazione della fotografia dell’abitazione. Infine, il reclamante aggiungeva che la riconoscibilità dell’abitazione dalla fotografia (anche in considerazione del numero limitato di immobili presenti in quella zona) comportava un rischio per la sicurezza e la riservatezza del reclamante medesimo e della sua famiglia (anche in considerazione del numero elevato di visualizzazioni che aveva avuto l’articolo fino a quel momento).

Il Garante invitava la testata giornalistica a fornire le proprie osservazioni sui fatti esposti nel reclamo e il direttore del giornale precisava che vi era un interesse pubblico alla diffusione della notizia, in quanto il reclamante riveste una carica pubblica rilevante e vi era certamente interesse della cittadinanza a conoscere il fatto che questi si era rivolto al Governo “per ottenere un risultato che gli stessi cittadini, da lui rappresentati, molto difficilmente riescono ad ottenere per i noti problemi burocratici”.

Con riferimento alla pubblicazione della fotografia, la testata giornalistica sosteneva che non vi fosse alcuna violazione della normativa privacy e delle regole deontologiche in materia di giornalismo nel caso di pubblicazione di immagini esterne di abitazioni di esponenti politici (come dimostrava anche il fatto che altri giornali a diffusione nazionale avessero pubblicato un articolo simile). Inoltre, aggiungeva che l’immagine non era stata acquisita con l’uso di strumenti invasivi, ma si trattava semplicemente della ripresa della parte esterna dello stabile, visibile dalla strada pubblica, ottenuta mediante uno screenshoot delle immagini di google maps (pertanto presenti nella banca dati di google e accessibili a chiunque).

Infine, durante il procedimento dinanzi al Garante, la testata giornalistica dava conto di aver provveduto a rimuovere la fotografia in questione del link dove era rinvenibile l’articolo sul reclamante.



