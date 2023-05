Il contratto di lavoro: evoluzione e prospettive

1. Origini ed evoluzione



La legge n. 230/1962



L’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, prevedeva la presunzione della durata di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, contemplando la possibilità di stipulare (e prorogare) un contratto di lavoro a termine in determinate e tassative ipotesi come ad esempio: lo svolgimento di attività stagionali, la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, l’esecuzione di lavori predeterminanti aventi durata predefinita nel tempo.

Il contratto doveva essere stipulato in forma scritta, tranne che nel caso il rapporto non avesse durata superiore a dodici giorni lavorativi, e doveva contenere la durata del termine oltreché le ragioni della sua associazione.

Poteva essere prorogato esclusivamente una volta.

La violazione di queste previsioni comportava la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.



Il “pacchetto Treu” del 1997



Nel 1997 vennero emanate una serie di norme, dette “pacchetto Treu”, che per la prima volta nella legislazione del diritto del lavoro in Italia introdussero forme di lavoro a tempo determinato, in particolare l’istituto del “lavoro interinale” e del “contratto di collaborazione coordinata e continuativa”.





Il Decreto Legislativo n. 368/2001



Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, emanato in attuazione della direttiva dell’Unione Europea 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE (Unione delle Confederazioni Europee dell’Industria e dei Datori di lavoro) e CEEP (Centro Europeo delle Imprese Pubbliche) sul lavoro a tempo determinato, ha liberalizzato la disciplina dei contratti a termine abrogando la legge del 1962, aggiungendo ai requisiti per la valida instaurazione di un rapporto di forma e di sostanza, già richiesti dalla previgente disciplina, nuove prescrizioni di tipo quantitativo e negativo, vale a dire:



Forma,scritta ad substantiam, l’apposizione del termine, così come le relative ragioni giustificatrici, deve risultare da atto scritto.



Sostanza, ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.



Limiti quantitativi, la quale individuazione è rimessa ai CCNL di categoria.

Divieti: la norma impedisce di fare ricorso a contratti di lavoro a termine nei seguenti casi (tassativi):

· sostituzione di scioperanti

· trattamento di integrazione salariale in corso, per personale con le stesse mansioni

· imprese inadempienti all’obbligo di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626

· unità produttive interessate, nel semestre precedente, da licenziamenti collettivi di lavoratori impegnati nelle stesse mansioni (salvo diversa disposizione degli accordi sindacali).



In caso di violazione dei requisiti di forma, di sostanza o dei divieti imposti, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato sino dall’origine.



Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per una volta e per la stessa attività lavorativa, purché sussistano ragioni oggettive e la durata complessiva del rapporto non superi i tre anni.

Se il rapporto continua di fatto dopo la scadenza del termine, si considera a tempo indeterminato a partire dal ventesimo o trentesimo giorno di continuazione, a seconda che il termine fosse inferiore o superiore a sei mesi.

Allo stesso modo, il rapporto si considera a tempo indeterminato se il lavoratore viene riassunto entro 10/20 giorni dalla scadenza del termine (sempre a seconda che la durata del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi).



Il rapporto di lavoro si deve svolgere nel rispetto del principio della parità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato.



La legge Biagi del 2003



Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato sulla base della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, introdusse altre tipologie di contratti di lavoro a termine, come quella del contratto a progetto nonché l’istituto della somministrazione di lavoro stabilendo che essa potesse essere sia a tempo determinato sia indeterminato.



La riforma del lavoro Fornero del 2012



La legge 28 giugno 2012, n. 92, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo del 2001, stabilì che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ma che questa prescrizione non sia richiesta nel caso ci sia instaurato un primo rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a dodici mesi quali che siano le mansioni cui venga adibito il lavoratore dipendente, sia nel caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato.



Secondo questa riforma, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, direttamente a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata a livello decentrato, che la presunzione della durata a tempo indeterminato non operi nei casi nei quali l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo previsto dalla legge e nel limite complessivo del 6% dei lavoratori impegnati in una unità produttiva.



Il decreto Poletti e il Jobs Act



Il decreto Poletti ha liberalizzato le assunzioni a tempo determinato, a parte stabilire la durata massima del contratto in 36 mesi.

La legge pone, come concreto e unico limite delle assunzioni a termine, l’obbligo di contingentamento delle stesse.

In particolare, nelle imprese sino a 5 dipendenti è sempre possibile assumere lavoratori a termine (non si impone alcun rapporto percentuale rispetto ai lavoratori non a termine), diversamente, nelle imprese con organico superiore a 5 dipendenti, il numero complessivo di contratti a termine stipulati dal datore non può superare il 20% del numero dei dipendenti.

In caso di violazione del limite percentuale in questione, il datore di lavoro è soggetto a pesanti sanzioni amministrative di natura pecuniaria.

Per ogni lavoratore assunto in eccedenza la sanzione è pari al 50% della retribuzione del lavoratore per ogni mese di lavoro (20% se si tratta di un lavoratore in più).

Per la legittimità delle assunzioni a termine è posto l’obbligo della forma scritta del contratto, che deve riportare il termine di scadenza del rapporto.

In mancanza di forma scritta, l’apposizione del termine è priva di effetto e il lavoratore s’intende assunto a tempo indeterminato.



Con la riforma introdotta dal Jobs Act, a partire da marzo 2015, il contratto a tempo indeterminato ha cessato di esistere per i nuovi assunti nel settore privato, e viene sostituito dal cosiddetto contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede l’applicazione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori dopo i primi tre anni di lavoro, ma in forma diversa dal contratto a tempo indeterminato precedente.

La reintegrazione nel posto di lavoro è limitata ai casi di licenziamento discriminatorio e alcune specie di licenziamento per giusta causa, e sostituita dalla conciliazione e da una indennità economica.

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha ribadito che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma contrattuale comune di un rapporto di lavoro.

In conseguenza dell’emanazione delle altre norme per gli assunti a tempo determinato (e con qualsiasi altra forma contrattuale) a decorrere dal 7 marzo 2015, dopo tre anni è prevista la conversione al nuovo contratto.



Il “decreto dignità” del 2018



Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, modificando il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha ridotto la durata massima del contratto a tempo determinato da 24 a 12 mesi nonché le proroghe massime che vengono ridotte da 5 a 4.



Nello stesso tempo sono state aumentati il limiti dell’indennità da corrispondere in caso di licenziamento illegittimo elevandolo da quattro a sei mensilità retributive, e modificando anche l’importo dell’offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro.



