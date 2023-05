Il contratto di lavoro nell’ordinamento italiano

4. Gli elementi principali

Le parti

Il contratto di lavoro dipendente si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo).

In precedenza la legge stabiliva in 15 anni, età abbassata a 14 per determinate attività, come quelle agricole, ed elevata a 16 per determinati lavori pesanti o pericolosi, l’età minima per l’inizio dell’attività lavorativa.

La capacità giuridica, necessaria per stipulare validamente un contratto di lavoro da parte del prestatore si acquista al raggiungimento dell’età minima per l’ammissione al lavoro, elevata dall’1 gennaio 2007 dalla legge finanziaria 2007, del 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 622, al compimento dei 16 anni di età (caso del minore emancipato) nonostante la Riforma Gelmini del 2008 preveda che l’obbligo scolastico possa finire a 15 anni.

La causa

La causa del contratto di lavoro è lo scambio tra il lavoro (intellettuale o manuale) prestato in posizione subordinata e la retribuzione.

Dal contratto derivano due obbligazioni speculari: quella del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta, e quella del lavoratore subordinato di prestare la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore (art. 2094 c.c.).

La dottrina oggi prevalente collega alla causa del contratto anche l’obbligo del datore di fornire un ambiente di lavoro sicuro.

L’obbligo di sicurezza, nonostante sia imposto dalla legge (art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/08), viene così configurato come una precisa obbligazione contrattuale posta in capo al datore di lavoro.

La forma

L’ordinamento italiano non prevede una particolare forma per il contratto di lavoro, che può essere concluso anche oralmente o per atti concludenti alla luce del principio di libertà della forma. La forma scritta può tuttavia essere imposta dalla contrattazione collettiva o dalla legge.

Per previsione di legge sono ad esempio necessarie particolari forme nei seguenti casi:

Arruolamento di personale marittimo: è necessario l’atto pubblico a pena di nullità

Contratto del personale dell’aria: è necessaria la forma scritta (vincolo probatorio)

Contratto di lavoro sportivo: è imposta la forma scritta a pena di nullità

Contratto di lavoro a tempo determinato: è previsto che il termine risulti apposto per iscritto (se non si rispetta la forma, il rapporto si intende a tempo indeterminato).

Patto di prova e patto di non concorrenza: è necessaria la forma scritta, altrimenti si considerano come non apposti.

E’ imposta, anche se indirettamente, da altre norme, che di fatto la rendono indispensabile per assolvere a vari obblighi che il legislatore pone in capo al datore di lavoro a pena di sanzioni amministrative.

A titolo di esempio si ricordano:

L’obbligo di consegnare al lavoratore, (ai sensi del d.lgs. n. 152/1997 art. 1, della legge n. 608/1996, della legge n. 133/2008), al momento dell’assunzione, un documento che riporta le generalità del datore di lavoro e del lavoratore, la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, il termine di preavviso per il licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro, oppure il copia del contratto di lavoro o ancora copia della comunicazione obbligatoria di assunzione.

L’obbligo del datore di lavoro di effettuare comunicazioni obbligatorie attraverso servizi telematici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha sostituito la comunicazione dall’1 marzo 2008 ai Centri per l’impiego, almeno un giorno prima antecedentemente l’assunzione, il contenuto del contratto.

Ai sensi dell’articolo 36-bis del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, in caso di assenza di comunicazioni e di contratto il lavoratore viene considerato irregolare a pena di sanzioni amministrative.

Dal punto di vista documentato il contratto si materializza nella lettera di assunzione, distinta dalla lettera di impegno all’assunzione che facoltativamente può essere predisposta dal potenziale datore di lavoro nella precedente fase di selezione.

Nel caso di prestatori d’opera la lettera di incarico, predisposta dal committente, riveste la stessa funzione (provare per iscritto il contratto di lavoro).

L’oggetto

L’oggetto del contratto di lavoro è costituito dalla prestazione lavorativa (manuale o intellettuale) e dalla retribuzione che il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere come controprestazione.

La concreta prestazione lavorativa è determinata in modo contrattuale, nel senso che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, mansioni che vengono specificate nella lettera di assunzione.

L’oggetto del contratto, a parte essere determinato o determinabile, deve anche essere lecito e possibile (art. 1346 c.c.), pena la nullità del contratto (art. 1418 c.c.).

La prestazione dedotta in contratto non si può risolvere in un’attività impossibile (di fatto o di diritto), né può porsi in contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico o con il buon costume.

In relazione alla retribuzione, è di solito quantificata, direttamente o indirettamente, dal contratto collettivo di lavoro di settore.

L’articolo 37 della Costituzione pone il divieto di discriminazione nei confronti di lavoratrici donne e lavoratori minori, stabilendo che, a parità di lavoro, spetti a questi soggetti la medesima retribuzione dei lavoratori adulti di sesso maschile.

Obbligo di fedeltà

In base alla legge (art. 2105 c.c.), il lavoratore non deve trattare affari, per sé o per altri, in concorrenza con il datore di lavoro, né divulgare informazioni che ne possano pregiudicare l’attività.

La legge (art. 2125 c.c.) consente al datore di lavoro di tutelarsi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo la possibilità di stipulare con il lavoratore un apposito patto di non concorrenza, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro al lavoratore e questi, a sua volta, si obbliga a non svolgere attività concorrenziale con quella del proprio datore una volta cessato il rapporto.

Il patto di non concorrenza può essere perfezionato sia all’atto della stipula del contratto di lavoro, sia nel corso del rapporto, sia al momento della sua cessazione.

Il patto di non concorrenza deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto (la forma è qui prevista ad substantiam) e prevedere un corrispettivo in favore del lavoratore (nell’ipotesi nella quale il corrispettivo sia irrisorio o troppo modesto rispetto al sacrificio imposto al lavoratore il patto dovrà essere nullo).

Devono, sempre a pena di nullità, essere indicati limiti di oggetto, di tempo e di luogo, previsti non come alternativi tra loro.

La durata massima del patto di non concorrenza è stabilita dalla legge in cinque anni per i dirigenti ed in tre per gli altri prestatori di lavoro (quadri, impiegati e operai).

Nel caso nel quale venga pattuita una durata maggiore, o non sia stabilita affatto, questa si intende fissata nella misura prevista dalla legge compito di tecnologia.

Patto di non concorrenza

È una clausola contrattuale che può essere introdotta di comune accordo tra datore e prestatore di lavoro secondo la legge.

Limita la facoltà del prestatore di lavoro di svolgere attività professionali in concorrenza con l’azienda, a seguito di una cessazione del rapporto di lavoro.

Il periodo di prova

Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova, durante il quale ogni parte può recedere senza obbligo di preavviso.

La legge richiede la forma scritta, in difetto della quale il patto si ha per non apposto.

Oggetto del patto è la verifica delle capacità professionali e della personalità del lavoratore. In capo al datore di lavoro è posto l’obbligo di permettere l’effettivo svolgimento della prova.

Durata

La durata del patto è stabilita dal contratto collettivo, che solitamente pone il limite di 6 mesi.

Indipendentemente dalle previsioni del contratto collettivo, dopo i 6 mesi risulta applicabile la disciplina di tutela contro i licenziamenti illegittimi.

Recesso

Durante il periodo di prova non trova applicazione la disciplina sui licenziamenti: il recesso è discrezionale, e non deve essere motivato.

Si deve precisare che l’unico motivo per il quale si può licenziare è il mancato superamento della prova.

Di conseguenza, il licenziamento è illegittimo se il datore non ha consentito l’esecuzione della prova o se ha licenziato per una ragione discriminatoria.

La legge prevede un triplice regime in caso di licenziamento illegittimo intimato durante il periodo di prova:

· nel caso di recesso invalido in un normale rapporto di prova, ad esempio per l’incongruità del periodo, è previsto il risarcimento

· nel caso di recesso invalido da un rapporto di prova con l’avviato obbligatoriamente (L. 482/68), è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro se l’esperimento non sia stato effettuato “con mansioni confacenti alla menomazione dell’invalido”.

· nel caso di recesso nullo per motivo discriminatorio, opera la legge 11 maggio 1990, n. 108, ed è stabilito l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 St.lav.

Il periodo di prova è calcolato come periodo di lavoro effettivo e se il rapporto si trasformi in rapporto a tempo indeterminato al prestatore saranno dovuti anche i contributi previdenziali (non si calcolano ferie).