Esecuzione penale esterna: pubblicato il nuovo report

Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ha pubblicato i dati del sistema informativo dell’esecuzione penale esterna riferiti alla data del 15 novembre 2023. Il report fotografa, al 15 novembre 2023, la situazione dei soggetti in carico e dei flussi intercorsi fino a tale data.

1. Gli Uffici di esecuzione penale esterna e le loro aree di intervento



Uno dei settori di operatività più frequente degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) afferisce all’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità, incluse le pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Tra le funzioni proprie di tali Uffici (ex legge 26 luglio 1975 n. 354, legge 28 aprile 2014, n. 67, decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come anche ulteriori norme in materia di esecuzione penale) si esplicano ben cinque aree di intervento:

attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare verso i soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione, alla messa alla prova, alle pene sostitutive;

attività di elaborazione nonché verifica dei programmi di trattamento;

svolgimento delle inchieste per l’applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza, dietro istanza della magistratura di sorveglianza;

esecuzione delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni e misure di comunità, incluse le pene sostitutive delle pene detentive brevi;

attività di consulenza agli istituti penitenziari al fine di agevolare il buon esito del trattamento penitenziario.

Potrebbe interessarti anche: Esecuzione penale esterna: nuove linee guida dal Ministero