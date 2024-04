Conto corrente cointestato: banca condannata per indebita compensazione

1. La vicenda: il conto corrente cointestato



Una donna ha convenuto un istituto di credito in giudizio, chiedendo di accertare la mancanza dei presupposti per la compensazione eseguita dalla medesima banca, quindi dichiarare indebita la compensazione eseguita e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione degli importi illecitamente prelevati per € 279.767,95, oltre interessi di mora dal fatto al saldo effettivo, o della diversa maggiore o minore somma accertata. In via subordinata la donna aveva richiesto di accertare la non debenza dell'importo da parte della ricorrente, dichiarare l'indebita percezione delle somme prelevate e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione dell'importo ritenuto di giustizia, con salvezza degli onorari e spese ex D.M. 147/2022, tenendo conto del contegno di udienza di controparte che aveva eccepito, come condizione di procedibilità, l'assenza di mediazione salvo poi presentarsi affermando che non c'erano le condizioni, negando ogni effettiva attività di negoziazione nei confronti di uno solo dei cointestatari del conto, con l'intero debito maturato nei confronti di entrambi i creditori solidali e, quindi, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza del solo cointestatario debitore.