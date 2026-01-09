Esborso personale dell’ex amministratore: come si prova?

1. La vicenda: l’esborso personale dell’amministratore di condominio



Una società amministratrice uscente disponeva in suo favore un bonifico di € 22.093,24 dal conto condominiale (in data 25 gennaio 2021). Il condominio richiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex amministratrice, con il quale le veniva ordinata la restituzione in favore dell’ente della somma di € 22.093,24; la società si opponeva al decreto sostenendo che quella somma non era affatto un debito. A parere dell’opponente, si trattava semplicemente del rimborso di anticipazioni che l’amministratore (cioè la stessa società) aveva effettuato negli anni per tenere in piedi la gestione condominiale nei momenti di maggiore difficoltà finanziaria. Secondo l’opponente il condominio aveva attraversato per lungo tempo una situazione di carenza di liquidità e, per evitare interruzioni nei servizi essenziali e garantire la continuità dei pagamenti, la società aveva effettuato anticipazioni di cassa, utilizzando denaro proprio: la somma prelevata in data 25 gennaio 2021 costituiva dunque il saldo finale degli importi anticipati e non ancora rimborsati dal condominio. L’opponente faceva presente che tali anticipazioni risultavano dalle voci di bilancio (quali “debito verso amministratore”, “anticipazioni amministratore”) presenti negli stati patrimoniali delle gestioni precedenti; del resto la società evidenziava che il nuovo amministratore, al momento del passaggio di consegne, aveva ricevuto una contabilità nella quale risultava evidenziato un debito a favore dell’amministratore uscente, sicché il prelievo doveva considerarsi “fisiologico” e giustificato.

Il condominio, però, contestava radicalmente questa ricostruzione. L'opposto sosteneva che non esisteva alcuna prova concreta delle anticipazioni e che il prelievo era stato effettuato quando la società non amministrava più il caseggiato. In ogni caso il condominio eccepiva che la società non era legittimata a chiedere il rimborso e che il presunto credito era prescritto.