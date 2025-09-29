Rimborso anticipazioni dell’ex amministratore: la prova del credito

Il rimborso delle anticipazioni dell’ex amministratore richiede una prova specifica del credito nei confronti del condominio. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon. In materia, abbiamo anche organizzato il Master in diritto condominiale – Responsabilità dell’amministratore, gestione dei conflitti e casi pratici

riferimenti normativi: art. 1129 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 12795 del 11/05/2023

Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 25315 del 16-09-2025 anticipazioni-ammnistratore-prove-concrete-sentenza.pdf 208 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: il credito dell’ex amministratore

Un ex amministratore citava in giudizio il condominio davanti al Tribunale, chiedendo la restituzione di € 17.366,00 che affermava di aver anticipato personalmente durante il periodo in cui aveva gestito il caseggiato (tra il luglio 2003 e il maggio 2005). A sostegno della sua richiesta, l’attore faceva riferimento ai bilanci consuntivi degli anni 2004 e 2005, approvati dall’assemblea condominiale nel 2006 e nel 2007. Il condominio contestava la fondatezza del credito, sostenendo che l’importo indicato nel bilancio consuntivo del 2004 rappresentava semplicemente un passivo di cassa e non era accompagnato da alcuna documentazione che giustificasse le spese sostenute. Inoltre, il convenuto riferiva di aver presentato denuncia-querela nei confronti dell’amministratore in relazione a prelievi effettuati dal conto corrente postale del condominio, per un importo pari a € 7.600,00, formulando contestualmente una domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione di tale somma.

Il Tribunale rigettava la domanda principale dell’attore e accoglieva la richiesta riconvenzionale del condominio. La Corte di Appello annullava la sentenza di primo grado ma, nel riesaminare il merito, confermava il rigetto della domanda dell’attore, mentre accoglieva nuovamente la domanda del condominio, condannando l’ex amministratore alla restituzione di € 7.600,00, oltre agli interessi.

La Corte d’Appello riteneva che, per ottenere il rimborso delle somme anticipate, l’amministratore dovesse attenersi alle regole del mandato, in particolare all’art. 1720 c.c., integrato dai principi condominiali. Precisava che l’approvazione del bilancio non implicava automaticamente il riconoscimento del credito, soprattutto in presenza di contestazioni. Il bilancio consuntivo, infatti, si limitava a un riepilogo aritmetico, privo di valore probatorio.

Secondo i giudici di secondo grado non emergeva da alcun verbale che l’ex amministratore avesse anticipato fondi propri, né risultavano documenti chiari e completi a giustificazione delle spese. Mancando la prova concreta degli esborsi, la domanda di rimborso veniva ritenuta infondata. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, mentre il condominio resisteva con controricorso. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Guida pratica al condominio dalla A alla Z In questa guida sono raccolte dalla A alla Z le questioni più ricorrenti che si verificano nella vita condominiale, con oltre 230 quesiti e soluzioni in cui il lettore e la lettrice potranno facilmente ritrovare un loro problema di vita vissuta e la relativa risoluzione più efficace.Accanto ai consigli giuridici, attraverso l’esperienza come avvocato e giornalista degli Autori sono raccolte idee e suggestioni emerse negli anni, esempi di cronaca, curiosità e domande. Il tutto accompagnato da una chiara indicazione delle norme di riferimento e, quando utile, della sentenza che possa avere più rilievo. L’intento degli Autori è che tutte queste informazioni, tasselli di vita vissuta, possano essere una guida e un’ispirazione a chi, nella quotidianità, deve affrontare le complessità della convivenza condominiale.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico.Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano La Nazione del gruppo QN, per il settimanale Toscana Oggi e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.Lisa CiardiGiornalista professionista, lavora attualmente per il quotidiano La Nazione. Cofondatrice dell’agenzia giornalistica “Etaoin media & comunicazione”, è autrice e curatrice di saggi, ricerche storiche e di una raccolta di fiabe. È cofondatrice e direttrice responsabile della rivista Edera, un progetto giovanile che abbina il lavoro giornalistico all’organizzazione di iniziative di carattere sociale e culturale. È opinionista su Firenze Tv, Toscana Tv e Lady Radio. Luca Santarelli, Lisa Ciardi | Maggioli Editore 2025 32.30 € Scopri di più

2. La questione

L’approvazione del bilancio implica automaticamente il riconoscimento del credito dell’ex amministratore?

3. La soluzione

La Cassazione ha dato ragione al condominio. Secondo i giudici supremi l’ex amministratore avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondava la propria pretesa di recupero delle spese anticipate. La Cassazione ha confermato che l’approvazione del rendiconto non comporta il riconoscimento del credito nei confronti del condominio. Gli ermellini hanno ribadito che l’approvazione del rendiconto non equivale a una ricognizione del debito del condominio nei confronti dell’amministratore. Di conseguenza, spettava a quest’ultimo l’onere di dimostrare, con idonea documentazione, di aver effettivamente anticipato le somme in favore del condominio. I giudici di appello, sulla base del materiale probatorio e con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, hanno ritenuto non provato il credito dell’amministratore, rilevando l’assenza di verbali che attestassero l’anticipazione delle spese e la mancata produzione di documenti giustificativi, quali quietanze, fatture o ricevute. Di conseguenza, il ricorso dell’ex amministratore è stato respinto.



Potrebbero interessarti anche: Prova del credito per il rimborso anticipi dell’ex amministratore

Amministratore deve avviare azioni monitorie per recupero delle spese condominiali

Non è lecito il comportamento dell’ex amministratore che prima della fine del mandato versa sul proprio conto corrente le spese anticipate per il condominio senza la specifica approvazione da parte dell’assemblea della movimentazione bancaria

4. Le riflessioni conclusive

La deliberazione dell’assemblea di condominio, che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. civ., sez. II, 10/02/2023, n.4179). In ogni caso è stato affermato che il credito dell’amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (Cass. civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3892). La giurisprudenza ha più volte ribadito che il rapporto debito/credito asseritamente vantato dall’amministratore di condominio non può trovare origine dalla accettazione di documenti da parte del nuovo amministratore in sede di passaggio di consegne, competendo all’assemblea la cognizione sull’entità e necessità delle spese asseritamente anticipate dall’amministratore uscente (Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3859; Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1980 n. 5759). È dunque l’amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.

Formazione per professionisti

Master in diritto condominiale – Responsabilità dell’amministratore, gestione dei conflitti e casi pratici

Il Master in diritto condominiale è un percorso formativo progettato per professionisti, amministratori di condominio, avvocati e consulenti legali che intendano approfondire con un approccio realmente pratico le questioni più ricorrenti che si verificano nella complessa gestione di un condominio.

Attraverso l’esame di casi reali, le pronunce giurisprudenziali e i riferimenti normativi verranno illustrate:

• le funzioni e i doveri giuridici dell’amministratore

• le corrette modalità di convocazione e svolgimento dell’assemblea condominiale

• la redazione dei verbali e la validità delle delibere

• la legittimazione attiva e passiva del condominio e dell’amministratore nei contenziosi

• la gestione dei supercondomini, anche in assenza di una disciplina codificata

Un modulo specialistico è dedicato alle dinamiche comunicative e relazionali, con un focus sulla comunicazione non verbale e sulla gestione dei conflitti interpersonali, a cura di uno psichiatra e psicoterapeuta esperto nella materia.

Il corso si conclude con un laboratorio incentrato sulla risoluzione di casi pratici, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti concreti e immediatamente spendibili nella quotidianità professionale.

Il Master è pensato per offrire non solo un inquadramento teorico, ma una vera e propria guida operativa, frutto dell’esperienza diretta dei docenti e della loro costante attività sul campo, con l’intento di supportare i professionisti nella gestione quotidiana delle complessità della convivenza condominiale.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!