Esame avvocato 2021: confermato il doppio orale

L’esame avvocato, sessione 2021 in programma nei prossimi mesi, manterrà la doppia prova orale al posto del tanto temuto scritto.

Visto l’avvicinarsi dell’appuntamento con la sessione 2021, gli aspiranti avvocati continuano a chiedersi come sarà l’esame di quest’anno, se – merito di una campagna vaccinale che procede per il meglio e la situazione negli ospedali che per il momento è sotto controllo – si ritornerà ai tradizionali scritti più un orale in prossimità dell’estate, oppure se verrà ripetuto l’esperimento dello scorso anno.

Esame avvocato 2021: come si svolgerà?

Niente scritti a dicembre: questa sembra essere la strada intrapresa dal Ministero di grazia e giustizia.

Nel dettaglio, si legge nella nota diramata il 18 settembre:

“Per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato – si legge nella nota del Ministero -, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia sta lavorando, insieme ai tecnici del Ministero, per proporre anche per la prossima sessione 2021 la stessa formula adottata per la sessione 2020, iniziata lo scorso mese di maggio”.

Quindi anche quest’anno non ci dovrebbero essere gli scritti ma due prove orali in programma non a dicembre ma qualche mese dopo. Ribadiamo: niente di ufficiale, ma a questo punto immaginiamo che non ci siano più le condizioni per cambiare di nuovo programma e ritornare su un piano che prevede gli scritti a dicembre.

Esame avvocato 2021: ancora il doppio orale

Il Ministero della Giustizia ritiene che: “il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, correlata alla pandemia da Covid-19 rende opportuno evitare ancora che si svolgano a dicembre le tradizionali prove scritte, con il successivo assembramento di migliaia di candidati per più giorni e molte ore”.

Dovrebbe ripetersi, quindi, la stessa impostazione prevista dal decreto 31/2021 che tanto ha avuto successo in quanto ha permesso di recuperare il ritardo accumulato a causa del rinvio delle prove scritte. Oggi, 18 settembre, della sessione 2020 circa il 90% ha già sostenuto la prima prova orale, che di fatto è quella che sostituisce gli scritti in quanto prevede l’esame e la discussione di una questione pratico applicativa, nella forma della soluzione di un caso, in una materia a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. È imminente, invece, l’inizio delle seconde prove con l’intera sessione che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

Ecco, dunque, che gli sforzi del Ministero della Giustizia possono concentrarsi sulla sessione del 2021, a partire da date e programma.

Esame avvocato 2021: come prepararsi?

La preparazione alla prima prova orale richiede la soluzione di un quesito pratico, che sostituisce le precedenti verifiche relative alla redazione di un parere o di un atto.

Il riferimento espresso dal nuovo Decreto alla soluzione di un caso “che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale” si traduce, di conseguenza, nella conoscenza dei medesimi istituti dei quali il candidato avrebbe dovuto disporre nel sostenere le prove scritte.

In punto di procedura occorre padroneggiare le diverse tipologie di atto ordinariamente assegnate alle prove scritte e i profili ad esse strettamente connessi (competenza, procedibilità, formule assolutorie, ecc.).

L’attenzione al caso, tuttavia, risulta essere la vera protagonista del nuovo esame.

In un tempo brevissimo, infatti, il candidato dovrà esaminare una traccia, consultare i codici e stendere una bozza analitica di aiuto alla memoria.

In pratica una gara di velocità!

Ciò accadrà, inevitabilmente e con frequenza, anche in relazione a casi pratici privi di una specifica indicazione giurisprudenziale dirimente, nei quali non sarà possibile spendere una preconoscenza astratta della materia.

Questo volume intende fornire due insostituibili strumenti: la conoscenza essenziale degli elementi procedurali relativi agli atti ricorrenti nella vita professionale e l’esercizio guidato su casi concreti delle due materie.

Affinché l’esercizio risulti proficuo vi suggerisco di studiare gli inquadramenti che precedono ogni quesito, di esaminare il caso proposto codice alla mano, per velocizzare le tempistiche della fase di analisi, e di stendere la vostra bozza.

Una volta terminata questa fase, rispettando la tempistica imposta dalla normativa d’esame, chiudete i codici e provate ad esporre in altri trenta minuti la vostra soluzione.

Entro sette giorni dalla vostra verifica, provate a ripercorrere l’inquadramento processuale e a dare soluzione allo stesso caso, consolidando la vostra preparazione e allenando la memoria a lungo termine.

Il volume può essere abbinato ai Manuali brevi con pareri di Diritto civile e di Diritto penale, editi Maggioli, nei quali troverete la spiegazione di tutti gli istituti fondamentali delle due materie ed ulteriori casi pratici.

Il volume

La preparazione alla prima prova orale richiede la soluzione di quesito pratico, sostituendo le precedenti verifiche relative alla redazione di un parere o di un atto. Il riferimento espresso dal nuovo Decreto alla soluzione di un caso "che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale"



