E-mail aziendale: strumento di lavoro o dato personale? Guida essenziale per i datori di lavoro

Internet Live Stats, il portale che monitora in tempo reale i numeri della rete, mostra che in totale, nel mondo, vengono inviate all’incirca 2,7 milioni di mail al secondo, 227 miliardi ogni giorno. Si tratta di un numero imponente, che ci fa capire, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto la e-mail non solo sia entrata nel nostro vivere quotidiano come un normale strumento di comunicazione, ma sia altresì uno dei nostri principali strumenti di lavoro.

Non a caso, quando un nuovo dipendente viene assunto da un’azienda, gli o le viene attivato un account di posta elettronica aziendale come seconda cosa in assoluto (la prima è la firma del contratto di assunzione), mentre viceversa, in caso di licenziamento, la disattivazione dell’account è altrettanto immediata. Ancora, la messa a disposizione di un account di posta aziendale costituisce spesso uno degli elementi probatori a disposizione di chi voglia far valere in giudizio un rapporto di lavoro subordinato al posto di un contratto di collaborazione. Per approfondimenti sulla privacy delle mail consigliamo “Compendio breve sulla privacy -Guida alla lettura del GDPR con esempi e casi pratici”, che dedica alla definizione di dato personale un accurato approfondimento.

1. La mail di lavoro: disciplina del dato personale

Dunque, avere o non avere una e-mail aziendale non è fattore privo di conseguenze, da un punto di vista giuslavoristico e, da qualche anno, anche dal punto di vista della gestione e trattamento dei dati personali.

Se è vero, infatti, che le e-mail sono uno strumento di lavoro, è altrettanto vero che gli indirizzi formati nella modalità nome.cognome sono classificate, senza alcun dubbio, come “dati personali” ai sensi dell’articolo 4 del GDPR, il regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

Questa precisazione non è di poco conto, poiché implica che i datori di lavoro devono esercitare la massima cautela nella loro gestione, per garantire la protezione dei dati personali, come richiesto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy aggiornato dal D.lgs. 101/2018. Senza una normativa specifica che regoli il loro uso, le e-mail in un account nominativo sono considerate come parte della corrispondenza privata del lavoratore, con tutte le implicazioni legali che ne derivano.

Recentemente, una persona si è rivolta a me per sottopormi un caso ormai classico: licenziata dalla sua azienda, la sua casella di posta nome.cognome è stata immediatamente disattivata, privandola dell’accesso, senza che alcuna policy a riguardo le fosse mai stata fatta formare e senza alcun preavviso da parte sua. È legittimo questo comportamento del datore di lavoro? O invece la lavoratrice in questo caso ha la possibilità di fare valere i suoi diritti su uno strumento di lavoro che non può più usare, ma che in passato ha utilizzato anche per ragioni personali (in assenza di disciplinare) e che soprattutto costituisce suo dato personale?

Vediamolo insieme.

2. Pratiche consigliate e strategie per la gestione delle caselle di posta

Una prassi raccomandata dal Garante (Provvedimento generale 1° marzo 2007 n. 13) per la protezione dei dati personali include l’implementazione di indirizzi e-mail condivisi tra più dipendenti, come info@ente.it o ufficiovendite@ente.it. Questi indirizzi, se affiancati da quelli individuali, riducono i problemi legati alla privacy del singolo lavoratore, in quanto non contengono dati personali e non si presume che siano utilizzati per scopi personali. Tuttavia, resta fondamentale fornire linee guida chiare sull’uso di queste e-mail come strumento di lavoro.

3. Redazione di una policy interna

La creazione di una policy interna è cruciale per regolare l’uso delle e-mail aziendali. Questa policy dovrebbe delineare regole chiare sull’uso esclusivamente aziendale delle e-mail, proibendo usi personali e garantendo conformità alle normative sulla privacy e al diritto del lavoro. In mancanza, si può invece presumere che il lavoratore possa utilizzare la mail in modo “misto” ossia sia per lavoro, sia per motivi personali e (sebbene sia sconsigliato in ogni caso ai lavoratori questa prassi, una e-mail su gmail o simili sarebbe comunque bene averla, per gestire i servizi online personali) e dunque al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro si porrà il problema del periodo di transizione: una situazione in cui sarebbe meglio non doversi trovare. Per approfondimenti sulla privacy delle mail consigliamo “Compendio breve sulla privacy -Guida alla lettura del GDPR con esempi e casi pratici”, che , con un taglio pratico, affronta

4. Protezione della corrispondenza elettronica e questioni legali

Le e-mail aziendali sono protette da diverse normative che garantiscono la segretezza della corrispondenza. Questo aspetto ha implicazioni non solo in termini di privacy ma anche dal punto di vista penale (art. 616 c.p. violazione, sottrazione o sospensione della corrispondenza) soprattutto quando si tratta di accedere ai contenuti delle e-mail in assenza del dipendente. Ricordiamo poi che alle e-mail di lavoro si applica, ovviamente, l’art. 15 della Costituzione sulla libertà e segretezza della corrispondenza, e non possiamo non citare l’art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che vieta il controllo dei lavoratori a distanza, per finire con diversi provvedimenti del Garante che hanno sanzionato proprio una fattispecie analoga a quella presentata dalla mia cliente.