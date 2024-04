Donazione, imposta di successione e trust: le novità

Nel quadro di una più ampia riforma fiscale, sono in arrivo delle novità volte ad introdurre una serie di modifiche sulle imposte di successione e di donazione. La bozza del decreto (su cui verte l’ordine del giorno in CdM previsto in data 9 aprile 2024) mira a snellire i processi burocratici, incentivando l’utilizzo di soluzioni digitali e aggiornando il regime fiscale in risposta alle esigenze dell’attuale economia.



Per approfondire si consiglia il seguente volume, il quale vuole essere una valida guida per il professionista che si trova ad affrontare le problematiche relative alla successione ereditaria e alle donazioni. Il volume è stato attentamente aggiornato per riflettere gli ultimi sviluppi normativi e giurisprudenziali, garantendo una risorsa completa e attuale per i professionisti del diritto. Tra gli aggiornamenti significativi, si annovera l’integrazione del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Inoltre, il volume incorpora le novità introdotte dal Disegno di Legge sulla Circolazione dei beni provenienti da donazione. Infine, il testo è stato accuratamente aggiornato per includere le più recenti interpretazioni giurisprudenziali: Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni

Dichiarazioni di successione: possibile la precompilata?

La bozza vuole introdurre una serie di semplificazioni per le dichiarazioni di successione, mirate a snellire le procedure per gli eredi e i professionisti specializzati. Una delle modifiche più rilevanti riguarda la promozione della presentazione telematica delle dichiarazioni.

Inoltre, la digitalizzazione delle procedure non solo faciliterà l’accesso e la gestione dei processi per gli utenti interni, ma semplificherà anche la partecipazione per coloro che si trovano all’estero. In ogni caso, la bozza manterrà opzioni alternative per i residenti all’estero, consentendo loro di inviare la documentazione necessaria tramite raccomandata o altri mezzi postali che ne attestino la data di spedizione.

L’introduzione di queste semplificazioni rappresenterà un passo verso un sistema più efficiente e per l’effetto maggiormente riduttiva degli oneri burocratici al fine di facilitare il complesso processo della dichiarazione di successione.



Potrebbero interessarti anche:

Legge bilancio 2024: modifiche disciplina delle donazioni

Donazioni lesive della quota di legittima: riduzione cronologica e proporzionale

Esonero imposta su liberalità indirette tra genitori e figli

Riforma dell’ordinamento giudiziario: in GU i decreti legislativi

Volume consigliato FORMATO CARTACEO Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni L’opera vuole essere una valida guida per il professionista che si trova ad affrontare le problematiche relative alla successione ereditaria e alle donazioni.Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite le SEZIONI DI SINTESI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante.La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.Riccardo MazzonAvvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche. Riccardo Mazzon | Maggioli Editore 2024 74.10 € Scopri di più

Novità in tema di donazione e successioni

La bozza di decreto contiene alcune novità nel campo delle imposte di successione, delle donazioni. Tra le innovazioni significative, spiccano la revisione delle regole relative ai trust e l’introduzione di detrazioni per le imposte pagate all’estero su beni donati o ereditati.

Inoltre, il decreto semplificherà le procedure e le tasse relative ai bolli e al registro, riducendo gli oneri per i cittadini e le imprese. La bozza del decreto legislativo apporterà modifiche anche nell’ambito delle donazioni, con l’intento di uniformare le disposizioni inerenti all’applicazione delle tasse. Una novità è l’introduzione di detrazioni fiscali per le imposte pagate all’estero su donazioni.

Parallelamente, la bozza mantiene una certa continuità con le norme precedenti per quanto riguarda le liberalità, ossia le donazioni fatte in vita. Tuttavia, il decreto contiene una novità importante con l’accertamento delle cosiddette liberalità indirette, che ora potranno essere soggette a tassazione solo in presenza di dichiarazioni specifiche e applicando un’aliquota ridotta all’8%.

Un altro elemento è l’esclusione dalla tassazione delle cosiddette “liberalità d’uso”, ossia donazioni di beni di modesto valore che rientrano nell’uso quotidiano.



Autoliquidazione per l’imposta di successione

La bozza contempla, altresì, un sistema di autoliquidazione per l’imposta di successione. Questa nuova procedura consente ai contribuenti di determinare autonomamente l’importo dell’imposta dovuta, senza dover attendere una valutazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate. Il pagamento dell’imposta, calcolata dal contribuente, dovrebbe avvenire entro novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia.

Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!