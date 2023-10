Domanda congiunta dei coniugi per separazione e divorzio ammessa dalla Cassazione

2. Domanda congiunta di separazione e divorzio: l’analisi della Cassazione



L’analisi della Corte di Cassazione parte proprio dall’introduzione del “rinvio pregiudiziale” introdotto dal d. lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) finalizzato alla sottoporre immediatamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale il giudice di merito deve decidere e in relazione alla quale ha preventivamente provocato contraddittorio tra le parti.

Questo è ammesso quando oggetto del rinvio sia una questione esclusivamente di diritto (di merito, ma anche di rito) rilevante, in quanto necessaria per la risoluzione, anche parziale, della controversia pendente dinanzi al giudice remittente, e nuova, da intendersi nel senso che non sia stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione. Inoltre, la questione deve presentare “gravi difficoltà interpretative“.

Appurato ciò, la Corte analizza ancora le modifiche della Riforma, rammentando l’introduzione della facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio (come nel caso di specie), pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).

Analizzando le norme previste al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che il legislatore ha “espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, nell’art. 473-bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso (subordinando, come è naturale e giusto che sia, la procedibilità del divorzio al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, l. div.), mentre analoga previsione non è stata riportata nell’art. 473-bis.51 c.p.c., norma dedicata al ‘procedimento su domanda congiunta’ che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all’art. 473-bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta“.

La questione di diritto posta dall’ordinanza del Tribunale di Treviso, dunque, “attiene al problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio, che già ha trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata“.

Per superare i contrasti presenti al riguardo, la Suprema Corte rileva che, da un punto di vista letterale, “il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell’ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51 c.p.c.) all’unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale (‘relativo ai procedimenti’, in luogo di ‘relativo al procedimento’), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all’ammissibilità del cumulo“.

In più, la Corte assume che debba considerarsi come ulteriore elemento a favore dell’ammissibilità del cumulo, anche la relativa realizzazione di quel “risparmio di energie processuali” che la Riforma Cartabia auspica, sulla base della previsione dell’art. 473-bis.49 c.p.c. stesso secondo il quale le parti “data l’irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un’unica sede e con un unico ricordo la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa“.

Dunque, non si rinvengono ostacoli all’ammissibilità delle domande congiunte di separazione e divorzio in quanto “la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all’omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito ‘comune’ di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c.“.

Sotto il profilo sistematico si può evidenziare che:

– il codice di rito prevede tra le disposizioni in generale il cumulo oggettivo di domande contro la stessa persona, sicché, anche se nelle domande di separazione e divorzio congiunto non esiste un attore e un convenuto, non sembrano esservi ostacoli alla loro proponibilità in cumulo;

– nel caso delle domande congiunte di separazione e divorzio si tratta, più precisamente, di un cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla causa petendi, in quanto tese a regolare, in successione, la crisi matrimoniale che i coniugi avvertono come irreversibile;

– l’art. 473-bis.51 c.p.c. prevede ormai un procedimento uniforme sia per i ricorsi aventi ad oggetto le domande di separazione personale, sia per le domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– la domanda congiunta di divorzio, cumulata con quella congiunta di separazione, diviene procedibile solo a determinate condizioni processuali;

– il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell’art. 279, comma 2, n. c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande.