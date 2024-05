Diritto all’oblio: deindicizzazione di Url con notizie di vecchie vicende giudiziarie

1. I fatti



Un parroco presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con cui chiedeva la rimozione di n. 6 URL dai risultati di ricerca reperibili su Google in associazione al suo nome e cognome, in quanto detti URL rinviavano ad articoli di stampa diffusi tra il 2017 e il 2019.

In particolare, detti articoli riportavano la notizia della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di due giovani e poi della loro condanna per tentata estorsione nei confronti del reclamante, per non diffondere un video hard che lo avrebbe visto coinvolto, nonché la notizia della sospensione dall’ufficio di parroco disposta nei confronti del reclamante medesimo da parte della propria parrocchia.

A sostegno del reclamo, il parroco affermava di essere attualmente libero da ogni accusa sia per quanto concerne la giurisdizione penale e civile, che per quella ecclesiastica, nonché che le notizie pubblicate erano non più pertinenti in considerazione del tempo trascorso dalla loro diffusione e del loro contenuto. Infine, il parroco sosteneva che il presunto video non era mai stato prodotto in giudizio o pubblicato e quindi vi erano anche dubbi circa la sua esistenza.

Preso atto del reclamo, il Garante chiedeva a Google di fornire elementi in ordine al reclamo e se la stessa aveva intenzione di adempiere alle richieste di deindicizzazione formulate dal reclamante.

Tuttavia, Google rispondeva negativamente alla richiesta del Garante, evidenziando che vi fosse un interesse generale alla reperibilità della notizia, a causa della recente pubblicazione della stessa (cioè gli URL erano stati pubblicati tra il 2017 e il 2019) e che le informazioni contenute negli articoli erano ancora attuali in considerazione del ruolo ricoperto dal reclamante. A tale ultimo proposito, secondo Google, vi è la necessità per qualsiasi persona che entri in contatto con il reclamante di poter accedere alle informazioni riguardanti il provvedimento adottato nei suoi confronti dalla parrocchia / diocesi, al fine di essere messa in guardia rispetto a possibili “comportamenti pubblici o professionali impropri”.

Infine, il Reclamante depositava al Garante una attestazione della Curia, in cui quest’ultima affermava che il reclamante medesimo era stato reintegrato nel ministero sacerdotale e che il procedimento penale canonico che lo aveva riguardato si era concluso con la revoca della sospensione della funzione di parroco.

