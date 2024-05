Applicabilità misura cautelare agli arresti domiciliari

Quando non può essere applicato l’art. 275-bis, co. 1, primo periodo, c.p.p. (misura cautelare agli arresti domiciliari)? Per approfondimenti sul tema delle misure cautelari personali consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 17520 del 27-02-2024 sentenza-commentata-art.-5-2024-05-23T111118.182.pdf 118 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: applicabilità custodia cautelare

Il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente un appello del Pubblico ministero, applicava ad un indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen. di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge in relazione alla omessa valutazione della prognosi relativa alla possibilità per l’indagato di usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena. Per approfondimenti sul tema delle misure cautelari personali consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia



2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte considerava il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010) dato che il giudizio prognostico in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., implica l’esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010).



Potrebbero interessarti anche:

–Ammissibilità ricorso per Cassazione contro applicazione di misura cautelare revocata

–Applicazione misura cautelare in revisione: valutazioni necessarie

–Applicazione o mantenimento misura cautelare personale: pericolo di inquinamento