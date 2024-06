La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22601 del 5 giugno 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla riparazione dell’errore giudiziario successiva all’assoluzione in sede di revisione.



1. I fatti

La Corte di appello di Perugia aveva respinto la domanda con la quale l’imputato aveva chiesto la riparazione per l’errore giudiziario subìto, per il quale aveva patito la carcerazione relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reato dal quale era stato, infine, assolto in sede di revisione dalla stessa Corte territoriale.

Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso per Cassazione denunciando vizio di motivazione in ordine al supposto comportamento gravemente colposo ostativo al risarcimento per ingiusta detenzione, avendo il giudice valorizzato, al fine del rigetto della domanda, il tenore di una telefonata intercettata nella quale si parlava di operazioni di trasporto di droga avverso il commercio di fiori. In sede di revisione, infatti, era stata annullata la sentenza di condanna, così sconfessando che l’interlocutore della conversazione fosse l’imputato.

2. Assoluzione in sede di revisione e riparazione dell’errore giudiziario: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva preliminarmente che “il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per l’errore giudiziario devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa all’instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l’accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale“.

La valutazione del giudice non può, dunque, essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo viene adottato.

Ad avviso della Suprema Corte, nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa dell’imputato, “asseritamente sinergica all’errore giudiziario“, fondata proprio sulla conversazione intercettata.

In tal modo, tuttavia, ha omesso qualsiasi confronto con la successiva sentenza di revisione, che aveva invece sconfessato l’identificazione del soggetto, tanto da comportare la revisione della sentenza di condanna.