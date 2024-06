Ricorso: contestazione dell’aggravante di agevolazione mafiosa

L’indagato può ricorrere per Cassazione contestando una delle due accezioni dell’aggravante mafiosa prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ove queste sussistano congiuntamente? Il presente contributo è tratto dal volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia -Con commento e tabelle riepilogative

1. La questione: applicazione dell’aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.)

La Seconda sezione penale annullava con rinvio una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, “limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis, comma quarto, e 629, comma secondo, cod. pen.”,con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte territoriale, rigettando nel resto il ricorso.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore proponeva l’impugnazione straordinaria di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., dolendosi della commissione di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione a proposito della ritenuta inammissibilità, per mancata deduzione, della doglianza concernente l’applicazione dell’aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.).

In particolare, il ricorrente sosteneva di avere tempestivamente censurato l'applicazione dell'aggravante, sia con il quinto motivo del ricorso principale, sia con l'atto di appello, ribadito da una memoria difensiva aggiuntiva, ribadendo in tal modo la ricorrenza di un chiaro errore percettivo per omissione.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Cassazione riteneva il ricorso suesposto infondato inammissibile per carenza di interesse. Difatti, per la Corte di legittimità, ove sia contestata l’aggravante di cui all’art. 7 del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), nella duplice accezione del metodo e dell’agevolazione mafiosa, non sussiste l’interesse dello indagato a ricorrere in Cassazione ove contesti una sola delle declinazioni della circostanza, non derivando dall’eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità (Sez. 6, n. 550 del 31/10/2018). Di conseguenza, ritenendo come si fosse verificata una situazione di questo genere, come appena esposto, l’impugnazione in questione era dichiarata inammissibile per carenza d’interesse e alla dichiarazione di inammissibilità se ne faceva seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.



